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У Донецькій області ввели повну заборону на продаж алкоголю, - ОВА
З 11 липня на Донеччині заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, що виробляються на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".
Про це повідомляє Донецька ОДА.
"З метою забезпечення громадської безпеки та порядку з 11 липня 2022 року на території Донецької області на період дії правового режиму військового стану заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів)", - йдеться у повідомленні.
Заборона починає діяти від сьогодні, а з метою контролю за його дотриманням буде введено патрулі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, на Сумщині змінили правила продажу алкоголю. У магазинах купити пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щодня з 11:00 до 19:00 у будні, а у вихідні магазини продаватимуть алкоголь будь-якій фортеці під час своєї роботи.
Нагадаємо, КМДА з 2 червня дозволила продавати алкоголь у магазинах з 11:00 до 19:00. Зазначимо, що коли адміністрація дозволила ресторанам, кафе та барам продавати алкоголь до 22:00, їх виручка зросла на 58%.