В Донецкой области вынесли приговор девушке, сообщавшей россиянам о расположении ВСУ в школах и заводах Бахмута

Дружковский городской суд признал жительницу Бахмута Донецкой области виновной в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины в школах и промышленных объектах города. Как сообщает областная прокуратура, по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

Речь идет о распространении информации о перемещении, движении или расположении военных, если такая информация не размещалась в открытом доступе уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа - либо по предварительному сговору группой лиц либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления такой информации России или ее представителям, или если оно повлекло тяжкие последствия.

В суде было доказано, что в течение мая-июня 2022 года 18-летняя девушка передавала представителю Федеральной службы безопасности РФ данные о расположении подразделений ВСУ на территории Бахмута и его окрестностей.

Сотрудник силового ведомства окупантов вышел на гражданку Украины и сообщил, что собирает данные о местах дислокации украинских военных, чтобы ночью российская армия наносила удары по этим объектам.

"По идеологическим убеждениям и из желания наживы бахмутчанка согласилась на сотрудничество и 14 раз передала агенту Кремля сведения военного характера. На скриншотах с Google Maps девушка отмечала, в частности, промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, проведенное Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, за предоставленные услуги информатор получила на банковскую карту вознаграждение в размере 960 гривен.

Напомним, что СБУ пресекла деятельность девушки, задержав ее еще 10 июня прошлого года. Однако тогда было заявлено, что ей ввиду передачи данных о местах дислокации ВСУ в Бахмуте инкриминируют часть 2 статьи 111 УК (государственная измена), а сами места дислокации никак не конкретизировались. Таким образом, следствие в дальнейшем опровергло наличие в действии фигурантки госизмены. Приговор же суда обвиняемая ожидала - то есть уже более года - под стражей.