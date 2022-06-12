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Преступность
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Правоохранители задержали жительницу Бахмута, которая сдавала оккупантам позиции украинских войск

Правоохранители задержали жительницу Бахмута, которая сдавала оккупантам позиции украинских войск

Правоохранители задержала жительницу Бахмута Донецкой области, которая сотрудничала с оккупантами, передавая им позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. 

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"По данным следствия, в течение мая - июня 2022 18-летняя гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Из-за интернет-приложений подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории города Бахмута", — сказано в сообщении. 

Согласно ему, правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи российским захватчикам указанных данных.

10 июня 2022 года женщина задержана в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ирпени Киевской области сотрудники Национальной полиции задержали женщину, которая давала российским военным наводки на дома богатых жителей города и вместе с окупантами занималась мародерством.

Автор:
Степан Крьока