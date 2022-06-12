Правоохоронці затримали мешканку Бахмута, яка здавала окупантам позиції українських військ

Правоохоронці затримали мешканку Бахмута Донецької області, яка співпрацювала з окупантами, передаючи їм позиції українських військових. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

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"За даними слідства, протягом травня - червня 2022 року 18-річна громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного з силових відомств країни-агресора. Через інтернет-додатки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України території міста Бахмута", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі російським загарбникам зазначених даних.

10 червня 2022 року жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області співробітники Національної поліції затримали жінку, яка давала російським військовим наведення на будинки багатих жителів міста та разом із оккупантами займалася мародерством.