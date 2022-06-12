Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Злочинність
Дата публікації

Правоохоронці затримали мешканку Бахмута, яка здавала окупантам позиції українських військ

Правоохоронці затримали мешканку Бахмута, яка здавала окупантам позиції українських військ

Правоохоронці затримали мешканку Бахмута Донецької області, яка співпрацювала з окупантами, передаючи їм позиції українських військових. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"За даними слідства, протягом травня - червня 2022 року 18-річна громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного з силових відомств країни-агресора. Через інтернет-додатки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України території міста Бахмута", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі російським загарбникам зазначених даних.

10 червня 2022 року жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області співробітники Національної поліції затримали жінку, яка давала російським військовим наведення на будинки багатих жителів міста та разом із оккупантами займалася мародерством.

Автор:
Степан Крьока