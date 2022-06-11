В Ирпене задержали женщину, которая мародерила вместе с оккупантами

В Ирпени Киевской области сотрудники Национальной полиции задержали женщину, которая давала российским военным наводки на дома богатых жителей города и вместе с окупантами занималась мародерством. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"Жительница Ирпени "наводила" оккупантов на жилье богатых семей и вместе с ними разграбила их дома. Во время обыска у нее изъяты вещи, свидетельствовавшие о ее приверженности русскому меру и похищенное имущество горожан. Задокументировали преступную деятельность 45-летней местной жительницы следователи Главного следственного управления вместе с сотрудниками управления стратегических расследований Киевской области. По этому факту возбуждено уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в ходе обыска дома у подозреваемой следователи изъяли пророссийскую символику, а также похищенные вещи – бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

После проведения необходимых мер действиям женщины будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация, в том числе она будет нести ответственность за коллаборационную деятельность и хранение запретной символики.

Напомним, правоохранители объявили подозрения десяти военнослужащим Росгвардии, которые обворовывали жилье жителей Киевской области и почтой из Беларуси отправляли присвоенное имущество своим родственникам в Россию.