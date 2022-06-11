В Ірпені затримали жінку, яка мародерила разом із окупантами

В Ірпені Київської області співробітники Національної поліції затримали жінку, яка давала російським військовим наведення на будинки багатих мешканців міста та разом із оккупантами займалася мародерством. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

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"Мешканка Ірпеня "наводила" окупантів на житло багатих сімей і разом з ними розграбувала їхні будинки. Під час обшуку у неї вилучено речі, які свідчили про її прихильність до "російського міру" та викрадене майно городян. Задокументували злочинну діяльність 45-річної місцевої жителі разом із співробітниками управління стратегічних розслідувань Київської області. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, під час обшуку будинку у підозрюваної слідчі вилучили проросійську символіку, а також викрадені речі – побутову та комп'ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг та навіть колекційний алкоголь та парфуми.

Після проведення необхідних заходів діям жінки буде надана остаточна правова кваліфікація, у тому числі вона нестиме відповідальність за колабораційну діяльність та зберігання забороненої символіки.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозри десяти військовослужбовцям Росгвардії, які обкрадали житло мешканців Київської області та поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам до Росії.