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В Ірпені затримали жінку, яка мародерила разом із окупантами
В Ірпені Київської області співробітники Національної поліції затримали жінку, яка давала російським військовим наведення на будинки багатих мешканців міста та разом із оккупантами займалася мародерством. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
"Мешканка Ірпеня "наводила" окупантів на житло багатих сімей і разом з ними розграбувала їхні будинки. Під час обшуку у неї вилучено речі, які свідчили про її прихильність до "російського міру" та викрадене майно городян. Задокументували злочинну діяльність 45-річної місцевої жителі разом із співробітниками управління стратегічних розслідувань Київської області. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - сказано у повідомленні.
Згідно з ним, під час обшуку будинку у підозрюваної слідчі вилучили проросійську символіку, а також викрадені речі – побутову та комп'ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг та навіть колекційний алкоголь та парфуми.
Після проведення необхідних заходів діям жінки буде надана остаточна правова кваліфікація, у тому числі вона нестиме відповідальність за колабораційну діяльність та зберігання забороненої символіки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозри десяти військовослужбовцям Росгвардії, які обкрадали житло мешканців Київської області та поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам до Росії.