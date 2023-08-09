На Донеччині винесли вирок дівчині, що повідомляла росіянам про розташування ЗСУ в школах та заводах Бахмута

Дружківський міський суд визнав мешканку Бахмута Донецької області винною в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України у школах та промислових об’єктах міста. Як повідомляє обласна прокуратура, за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу її засуджено до дев'яти років позбавлення волі.

Йдеться про поширення інформації про переміщення, рух або розташування військових, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану за відсутності ознак державної зради або шпигунства - або за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації Росії чи її представникам, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У суді було доведено, що протягом травня-червня 2022 року 18-річна дівчина передавала представнику Федеральної служби безпеки РФ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території Бахмута та його околиць.

Співробітник силового відомства окупантів вийшов на громадянку України й повідомив, що збирає дані про місця дислокації українських військових, аби вночі російська армія наносила удари по цих об’єктах.

"З ідеологічних переконань та бажання наживи бахмутчанка погодилася на співпрацю та 14 разів передала агенту Кремля відомості воєнного характеру. На скріншотах з Google Maps дівчина відмічала, зокрема, промислові об’єкти, водосховище й навчальні заклади", - йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, проведене Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, за надані послуги інформаторка отримала на банківську картку винагороду в розмірі 960 гривень.

Нагадаємо, що СБУ припинила діяльність дівчини, затримавши її ще 10 червня минулого року. Однак тоді було заявлено, що їй через передачу даних про місця дислокації ЗСУ в Бахмуті інкримінують частину 2 статті 111 КК (державна зрада), а самі місця дислокації ніяк не конкретизувалися. Таким чином, слідство в подальшому спростувало наявність в діяї фігурантки держзради. На вирок же суду обвинувачена чекала - тобто вже більше року - під вартою.