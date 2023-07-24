В Києві засудили полоненого мешканця Донецька, що брав участь в російських штурмах Бахмута

Солом’янський районний суд Києва визнав вину бойовика російських окупаційних угруповань, що воював проти Сил оборони на східному фронті, призначивши йому покарання у вигляді 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляють Служба безпеки України, що розслідувала справу, та Київська міська прокуратура. Фігуранту інкримінували частину 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та частину 2 статті 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Це один з шести фігурантів, справи щодо яких столична прокуратура передала у червні до суду: всі вони після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, в період 2022-2023 рокі перейшли на бік ворога та брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "ЛНР" та "ДНР".

Їхня злочинна діяльність "була припинена" українськими військовими в середині травня нинішнього року. Зазначається, що конкретно цей 41-річний засуджений був мешканцем Донецька і в грудні увійшов до складу спецпідрозділу "Шторм" "Народної міліції ДНР" в якості стрільця.

Чоловіка залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій російських військ поблизу залізничного вокзалу в Іловайську. Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута. Під час одного з таких боїв у травні зловмисник і потрапив у полон.

Нагадаємо також, що в червні, зокрема, повідомлялося про засудження до 15 років тюрми трьох бойовиків, які штурмували українські міста в Луганській та Миколаївській областях.