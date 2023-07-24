В Киеве осудили пленного жителя Донецка, участвовавшего в российских штурмах Бахмута

Соломенский районный суд Киева признал вину боевика российских оккупационных группировок, воевавших против сил обороны на восточном фронте, назначив ему наказание в виде 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщают расследовавшая дело Служба безопасности Украины и Киевская городская прокуратура. Фигуранту инкриминировали часть 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения) и часть 2 статьи 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Это один из шести фигурантов, дела по которым столичная прокуратура передала в суд в июне: все они после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, в период 2022-2023 годов, перешли на сторону врага и участвовали в незаконных вооруженных формированиях так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Их преступная деятельность "была прекращена" украинскими военными в середине мая этого года. Отмечается, что именно этот 41-летний осужденный был жителем Донецка и в декабре вошел в состав спецподразделения "Шторм" "Народной милиции ДНР" в качестве стрелка.

Мужчину привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций российских войск вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске. Также он неоднократно участвовал в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута. Во время одного из таких боев в мае злоумышленник и попал в плен.

Напомним также, что в июне, в частности, сообщалось об осуждении к 15 годам тюрьмы троих боевиков, штурмовавших украинские города в Луганской и Николаевской областях.