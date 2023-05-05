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Категория
Общество
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В Изюме завершили переименование улиц и площадей

изюм, харьковская область, декоммунизация, дерусификация
Фото: Харьковская ОВА

В Изюме Харьковской области в рамках кампании по декоммунизации/дерусификации завершили процесс переименования улиц и площадей.

Об этом 5 мая в Facebook сообщил заместитель начальника местной военной администрации Владимир Мацокин.

"Остаются только переулки, въезды и топонимы старостинских округов. Прощаемся с космонавтом Гагариным, Добролюбовым, Пржевальским, Пятницким, Толбухиным", – написал Мацокин.

Улицы и площади переименовали в честь погибших изюмчан . Теперь они будут носить имена Виктора Бельского, Артема Водополова, Николая Кравченко, Александра Шалашного, украинского писателя Григория Квитки-Основяненко,   великого князя Киевского Святослава Храброго, Украинских спасателей, Александра Мациевского.

изюм, харьковская область, декоммунизация, дерусификация
Фото 2 — В Изюме завершили переименование улиц и площадей
Фото: Facebook Volodymyr Matsokin
изюм, харьковская область, декоммунизация, дерусификация
Фото: Facebook Volodymyr Matsokin

Напомним, в течение 2022 года в Украине было переименовано 9859 топонимов, определенных как "связанные с пропагандой российской имперской политики".

Кроме того, демонтированы четыре памятника российскому полководцу Александру Суворову (в частности, в Одессе и Измаиле) и один посвящённый российской императрице Екатерине II (в Одессе).

Автор:
Вита Молодан