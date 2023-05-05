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В Изюме завершили переименование улиц и площадей
В Изюме Харьковской области в рамках кампании по декоммунизации/дерусификации завершили процесс переименования улиц и площадей.
Об этом 5 мая в Facebook сообщил заместитель начальника местной военной администрации Владимир Мацокин.
"Остаются только переулки, въезды и топонимы старостинских округов. Прощаемся с космонавтом Гагариным, Добролюбовым, Пржевальским, Пятницким, Толбухиным", – написал Мацокин.
Улицы и площади переименовали в честь погибших изюмчан . Теперь они будут носить имена Виктора Бельского, Артема Водополова, Николая Кравченко, Александра Шалашного, украинского писателя Григория Квитки-Основяненко, великого князя Киевского Святослава Храброго, Украинских спасателей, Александра Мациевского.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в течение 2022 года в Украине было переименовано 9859 топонимов, определенных как "связанные с пропагандой российской имперской политики".
Кроме того, демонтированы четыре памятника российскому полководцу Александру Суворову (в частности, в Одессе и Измаиле) и один посвящённый российской императрице Екатерине II (в Одессе).