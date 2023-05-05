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Суспільство
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В Ізюмі завершили перейменування вулиць та площ

ізюм, харківська область, декомунізація, дерусифікація
Фото: Харківська ОВА

В Ізюмі Харківської області в рамках кампанії з декомунізації/дерусифікації завершили процес перейменування вулиць та площ.

Про це 5 травня в Facebook повідомив заступник начальника місцевої військової адміністрації Володимир Мацокін.

"Залишаються лише провулки, в'їзди та топоніми старостинських округів. Прощаємось із космонавтом Гагаріним, Добролюбовим, Пржевальським, П'ятницьким, Толбухіним", написав Мацокін.

Вулиці та площі перейменували на честь загиблих ізюмчан. Тепер вони носитмуть імена Віктора Бельського, Артема Водополова, Миколи Кравченка, Олександра Шалашного, українського письменника Григорія Квітки-Основяненка,  великого князя Київського Святослава Хороброго, Українських рятувальників, Олександра Мацієвського.

Нагадаємо, протягом 2022 року в Україні загалом було перейменовано 9859 топонімів, визначених як "пов’язані з пропагандою російської імперської політики".

Крім того, демонтовано чотири пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову (зокрема, в Одесі та Ізмаїлі) та один присвячений російській імператриці Катерині ІІ (в Одесі).

Автор:
Віта Молодан