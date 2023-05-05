В Ізюмі завершили перейменування вулиць та площ

В Ізюмі Харківської області в рамках кампанії з декомунізації/дерусифікації завершили процес перейменування вулиць та площ.

Про це 5 травня в Facebook повідомив заступник начальника місцевої військової адміністрації Володимир Мацокін.

"Залишаються лише провулки, в'їзди та топоніми старостинських округів. Прощаємось із космонавтом Гагаріним, Добролюбовим, Пржевальським, П'ятницьким, Толбухіним", – написав Мацокін.

Вулиці та площі перейменували на честь загиблих ізюмчан. Тепер вони носитмуть імена Віктора Бельського, Артема Водополова, Миколи Кравченка, Олександра Шалашного, українського письменника Григорія Квітки-Основяненка, великого князя Київського Святослава Хороброго, Українських рятувальників, Олександра Мацієвського.

Нагадаємо, протягом 2022 року в Україні загалом було перейменовано 9859 топонімів, визначених як "пов’язані з пропагандою російської імперської політики".

Крім того, демонтовано чотири пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову (зокрема, в Одесі та Ізмаїлі) та один присвячений російській імператриці Катерині ІІ (в Одесі).