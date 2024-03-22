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В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице
В Киеве по состоянию на утро 22 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что вероятной причиной являются метеорологические условия (в частности, очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха".
К улучшению ситуации рекомендовано:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
✔️закрыть окна дома
✔️по возможности не находиться на улице
✔️пить много воды
✔️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Как отмечают в КГГА, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.
Источник фото: ua.depositphotos.com