В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице

В Киеве по состоянию на утро 22 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что вероятной причиной являются метеорологические условия (в частности, очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха".

К улучшению ситуации рекомендовано:

✔️закрыть окна дома

✔️по возможности не находиться на улице

✔️пить много воды

✔️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как отмечают в КГГА, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

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