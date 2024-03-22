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Категорія
Суспільство
Дата публікації

У Києві погіршилася якість повітря: слід закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

Київ
Фото: Depositphotos

У Києві станом на ранок 22 березня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
 

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що ймовірною причиною є метеорологічні умови (зокрема дуже низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".

До поліпшення ситуації рекомендовано:

✔️закрити вікна вдома

✔️за можливості не перебувати на вулиці

✔️пити багато води

✔️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як зауважують в КМДА, слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням  та в додатку Київ Цифровий

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько