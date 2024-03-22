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У Києві погіршилася якість повітря: слід закрити вікна та обмежити перебування на вулиці
У Києві станом на ранок 22 березня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
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Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що ймовірною причиною є метеорологічні умови (зокрема дуже низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".
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✔️закрити вікна вдома
✔️за можливості не перебувати на вулиці
✔️пити багато води
✔️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Як зауважують в КМДА, слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий
Джерело фото: ua.depositphotos.com