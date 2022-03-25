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Общество
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В Луганской области ввели режим светомаскировки

В Луганской области ввели режим светомаскировки
Режим световой маскировки должны соблюдать предприятия, учреждения, организации и обычные граждане. Фото: "7 дней”"

На территории Луганской области на период действия военного положения ежедневно с 17:00 до 07:00 установлен специальный режим световой маскировки. 

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. 

Предприятия, учреждения, организации, физлица-предприниматели и обычные граждане обязаны соблюдать специальный режим путем: 

– выключение уличного освещения; 

– отключение освещения территорий, зданий, сооружений и домов, а также отключение подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок; 

– отключение света в домах и вокруг них, зашторивание окон. 

Напомним, в ночь с 23 на 24 марта российские войска ракетным ударом и фосфорными бомбежками нанесли удар по Луганской области. В результате четыре человека погибли.

19 марта в результате обстрелов российскими оккупантами города Рубежного (Луганская область) погибли три человека, в том числе два ребенка. 

За день до этого в Северодонецке и Рубежном после обстрелов насчитали четверо погибших и 10 раненых. Повреждены 54 дома и объекты инфраструктуры.

Автор:
Дмитрий Нарожный