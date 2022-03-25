В Луганской области ввели режим светомаскировки

На территории Луганской области на период действия военного положения ежедневно с 17:00 до 07:00 установлен специальный режим световой маскировки.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Предприятия, учреждения, организации, физлица-предприниматели и обычные граждане обязаны соблюдать специальный режим путем:

– выключение уличного освещения;

– отключение освещения территорий, зданий, сооружений и домов, а также отключение подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок;

– отключение света в домах и вокруг них, зашторивание окон.

Напомним, в ночь с 23 на 24 марта российские войска ракетным ударом и фосфорными бомбежками нанесли удар по Луганской области. В результате четыре человека погибли.

19 марта в результате обстрелов российскими оккупантами города Рубежного (Луганская область) погибли три человека, в том числе два ребенка.

За день до этого в Северодонецке и Рубежном после обстрелов насчитали четверо погибших и 10 раненых. Повреждены 54 дома и объекты инфраструктуры.