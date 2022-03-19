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В результате обстрелов Северодонецка и Рубежного погибли 4 человека, 10 ранены
Россияне продолжают убивать мирное население Украины. В результате обстрелов российскими оккупантами Северодонецка и Рубежного Луганской области погибли 4 человека, 10 ранены. Повреждены 54 дома и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне продолжают убивать мирное население области. Во время вчерашних обстрелов погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены 10 человек", - сообщил Гайдай.
Кроме этого, оккупантом были повреждены 54 объекта инфраструктуры в Северодонецке, Рубежном, Приволье и Кременной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Из них – 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные сооружения", - уточняет Гайдай.
Отметим, в Северодонецке в Луганской области вечером 17 марта российские военные открыли огонь по еще одному “стратегическому объекту” - приюту для матерей с детьми.
В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.