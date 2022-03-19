Внаслідок обстрілів Сєверодонецька та Рубіжного загинули 4 особи, 10 поранені

Росіяни продовжують убивати мирне населення України. Внаслідок обстрілу російськими окупантами Сєверодонецька та Рубіжного Луганської області загинуло 4 особи, 10 поранено. Пошкоджено 54 будинки та об'єкти інфраструктури.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни продовжують вбивати мирне населення області. Під час вчорашніх обстрілів загинуло четверо людей у Сєвєродонецьку та Рубіжному. Поранено 10 людей", - повідомив Гайдай.

Крім цього, окупантом було пошкоджено 54 об'єкти інфраструктури у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Привілля та Кремінній.

"З них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров'я, об'єкти критичної інфраструктури, складські та господарські споруди", - уточнює Гайдай.

Зазначимо, у Сєверодонецьку на Луганщині ввечері 17 березня російські військові відкрили вогонь по ще одному "стратегічному об'єкту" - притулку для матерів з дітьми.

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