У Луганській області ввели режим світломаскування

На території Луганської області на період дії воєнного стану щодня з 17:00 до 07:00 встановлено спеціальний режим світлового маскування.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Підприємства, установи, організації, фізособи-підприємці та звичайні громадяни зобов'язані дотримуватися спеціального режиму шляхом:

– вимкнення вуличного освітлення;

– відключення освітлення територій, будівель, споруд та будинків, а також відключення підсвічування рекламних вивісок, банерів та білбордів, вітрин та вивісок;

- відключення світла в будинках та навколо них, зашторювання вікон.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 березня російські війська ракетним ударом і фосфорними бомбардуваннями завдали удару по Луганській області. В результаті чотири особи загинули.

19 березня в результаті обстрілу російськими окупантами міста Рубіжне (Луганська область) загинули троє людей, у тому числі дві дитини.

За день до цього у Сєверодонецьку та Рубіжному після обстрілу нарахували четверо загиблих та 10 поранених. Пошкоджено 54 будинки та об'єкти інфраструктури.