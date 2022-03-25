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У Луганській області ввели режим світломаскування
На території Луганської області на період дії воєнного стану щодня з 17:00 до 07:00 встановлено спеціальний режим світлового маскування.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
Підприємства, установи, організації, фізособи-підприємці та звичайні громадяни зобов'язані дотримуватися спеціального режиму шляхом:
– вимкнення вуличного освітлення;Підписуйтеся на наш YouTube канал
– відключення освітлення територій, будівель, споруд та будинків, а також відключення підсвічування рекламних вивісок, банерів та білбордів, вітрин та вивісок;
- відключення світла в будинках та навколо них, зашторювання вікон.
Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 березня російські війська ракетним ударом і фосфорними бомбардуваннями завдали удару по Луганській області. В результаті чотири особи загинули.
19 березня в результаті обстрілу російськими окупантами міста Рубіжне (Луганська область) загинули троє людей, у тому числі дві дитини.
За день до цього у Сєверодонецьку та Рубіжному після обстрілу нарахували четверо загиблих та 10 поранених. Пошкоджено 54 будинки та об'єкти інфраструктури.