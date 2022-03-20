Оккупанты обстреляли Рубежное, погибли двое детей

В течение прошедших суток в результате обстрелов российскими оккупантами города Рубежного (Луганская область) погибло три человека, в том числе два ребенка.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Из-под завалов спасатели извлекли двоих детей без признаков жизни, сделали им сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детишек. Позже работники ГСЧС нашли женщину без признаков жизни и ребенка. Ребенка удалось спасти, его состояние удовлетворительное", – написал Гайдай.

По его словам, с начала российского вторжения в Луганской области погибли 66 мирных жителей.

За это время, как отметил Гайдай, в Рубежном и Северодонецке были повреждены или разрушены 24 объекта.

Из них 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.

"Наши спасатели как заступили на службу утром 24 февраля, так почти и не были дома – к 19 мощным пожарам привело российское вторжение вчера в Луганской области. Спасены семь жителей области. Кроме этого, сотрудники ГСЧС оставались разбирать завалы после тушения, развозили воду и продукты питания населению в бомбоубежища", – подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА добавил, что из Луганской области с 24 февраля были эвакуированы 12,5 тысячи человек.

"Гуманитарным коридором, несмотря на все попытки "асвобадителей" сорвать эвакуацию, вчера удалось спасти еще 670 жителей Луганской области. Сложнее всего было вывозить людей из Попасной и Рубежного, ведь здесь боевые действия не прекращались. Спасая земляков, руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов получил контузию", – сообщил Гайдай.

Напомним, 18 марта в результате обстрелов российскими оккупантами Северодонецка и Рубежного Луганской области погибли 4 человека, 10 ранены. Повреждены 54 дома и объекты инфраструктуры.

Вечером 17 марта в Северодонецке в Луганской области российские военные открыли огонь по еще одному “стратегическому объекту” — приюту для матерей с детьми.