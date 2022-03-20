Окупанти обстріляли Рубіжне, загинули двоє дітей

Протягом минулої доби внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Рубіжного (Луганська область) загинуло троє людей, у тому числі дві дитини.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

З-під завалів рятувальники витягли двох дітей без ознак життя, зробили їм серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть діточок. Пізніше працівники ДСНС знайшли жінку без ознак життя та дитину. Дитину вдалося врятувати, її стан задовільний", — написав Гайдай.

За його словами, з початку російського вторгнення на Луганщину загинули 66 мирних жителів.

За цей час, як зазначив Гайдай, у Рубіжному та Сєверодонецьку було пошкоджено або зруйновано 24 об'єкти.

З них 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, навчальний заклад у Рубіжному, складські, господарські споруди, об'єкти інфраструктури.

"Наші рятувальники як заступили на службу вранці 24 лютого, так майже і не були вдома – до 19 потужних пожеж призвело російське вторгнення вчора в Луганській області. Врятовано сім мешканців області. Крім цього, співробітники ДСНС залишалися розбирати завали після гасіння, розвозили воду та продукти харчування населенню в бомбосховищі", – наголосив Гайдай.

Глава ОВА додав, що з Луганської області з 24 лютого було евакуйовано 12,5 тисячі людей.

"Гуманітарним коридором, незважаючи на всі спроби "визволителів" зірвати евакуацію, вчора вдалося врятувати ще 670 жителів Луганської області. Найскладніше було вивозити людей з Попасної та Рубіжного, адже тут бойові дії не припинялися. Рятуючи земляків, керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов отримав контузію", – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, 18 березня в результаті обстрілів російськими окупантами Сєверодонецька та Рубіжного Луганської області загинуло 4 особи, 10 поранено. Пошкоджено 54 будинки та об'єкти інфраструктури.

Увечері 17 березня у Сєвєродонецьку на Луганщині російські військові відкрили вогонь по ще одному "стратегічному об'єкту" — притулку для матерів з дітьми.