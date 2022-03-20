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Окупанти обстріляли Рубіжне, загинули двоє дітей

Окупанти обстріляли Рубіжне, загинули двоє дітей
Фото: Facebook/Луганська ОДА

Протягом минулої доби внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Рубіжного (Луганська область) загинуло троє людей, у тому числі дві дитини.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.  

З-під завалів рятувальники витягли двох дітей без ознак життя, зробили їм серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть діточок. Пізніше працівники ДСНС знайшли жінку без ознак життя та дитину. Дитину вдалося врятувати, її стан задовільний",  написав Гайдай.  

За його словами, з початку російського вторгнення на Луганщину загинули 66 мирних жителів.  

За цей час, як зазначив Гайдай, у Рубіжному та Сєверодонецьку було пошкоджено або зруйновано 24 об'єкти.  

З них 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, навчальний заклад у Рубіжному, складські, господарські споруди, об'єкти інфраструктури.  

"Наші рятувальники як заступили на службу вранці 24 лютого, так майже і не були вдома – до 19 потужних пожеж призвело російське вторгнення вчора в Луганській області. Врятовано сім мешканців області. Крім цього, співробітники ДСНС залишалися розбирати завали після гасіння, розвозили воду та продукти харчування населенню в бомбосховищі", – наголосив Гайдай.  

Глава ОВА додав, що з Луганської області з 24 лютого було евакуйовано 12,5 тисячі людей.  

"Гуманітарним коридором, незважаючи на всі спроби "визволителів" зірвати евакуацію, вчора вдалося врятувати ще 670 жителів Луганської області. Найскладніше було вивозити людей з Попасної та Рубіжного, адже тут бойові дії не припинялися. Рятуючи земляків, керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов отримав контузію", – повідомив Гайдай.  

Нагадаємо, 18 березня в результаті обстрілів російськими окупантами Сєверодонецька та Рубіжного Луганської області загинуло 4 особи, 10 поранено. Пошкоджено 54 будинки та об'єкти інфраструктури.

Увечері 17 березня у Сєвєродонецьку на Луганщині російські військові відкрили вогонь по ще одному "стратегічному об'єкту" — притулку для матерів з дітьми.

Автор:
Дмитро Нарожний