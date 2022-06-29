В Одессе и области запретили фейерверки и движение громкого транспорта

В Одессе и области с 30 июня запрещается использование пиротехнических средств, а также движение громкого транспорта на время военного положения.

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Об этом сообщает Одесский городской совет.

Отмечается, что такое распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Теперь на территории Одесской области запрещается продажа и использование пиротехнических средств (в частности, фейерверков, салютов и петард).

Также запрещается движение транспорта с конструктивными особенностями системы выпуска газов или транспорта, в конструкции которого есть системы выпуска отработавших газов без шумопоглотителя.

Этим же распоряжением запрещается использование транспорта на несанкционированных авто/мото соревнованиях.

Ограничения будут действовать до отмены военного положения или до выдачи отдельного распоряжения.

Напомним, Киевский городской совет 23 июня уже принял решение о запрете на период действия военного положения и 30 дней после его прекращения продажи и запуска фейерверков в столице, а также передвижение по городу автомобилей без глушителя.

Кстати, законодатели уже внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект о запрете фейерверков. Он позволяет использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб.

Исключение составляет сценическая пиротехника Т1 и Т2, а также фейерверки F1 с низким уровнем опасности и низким уровнем шума. Также законопроект запрещает продажу и передачу подобной пиротехники лицам младше 16 лет.