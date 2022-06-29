В Одесі та області заборонили феєрверки та рух гучного транспорту

В Одесі та області з 30 червня забороняється використання піротехнічних засобів, а також рух гучного транспорту на час воєнного стану.

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Про це повідомляє Одеська міська рада.

Наголошується, що таке розпорядження підписав голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Тепер на території Одеської області забороняється продаж та використання піротехнічних засобів (зокрема, феєрверків, салютів та петард).

Також забороняється рух транспорту з конструктивними особливостями системи випуску газів або транспорту, в конструкції якого є системи випуску газів, що відпрацювали, без шумопоглинача.

Цим розпорядженням забороняється використання транспорту на несанкціонованих авто/мото змаганнях.

Обмеження діятимуть до скасування військового стану або до видачі окремого розпорядження.

Нагадаємо, Київська міська рада 23 червня вже ухвалила рішення про заборону на період дії військового стану та 30 днів після його припинення продажу та запуску феєрверків у столиці, а також пересування містом автомобілів без глушника.

До речі, законодавці вже внесли до Верховної Ради відповідного законопроекту про заборону феєрверків. Він дозволяє використовувати піротехніку лише для потреб ЗСУ, Національної поліції та аварійно-рятувальних служб.

Виняток становить сценічна піротехніка Т1 та Т2, а також феєрверки F1 з низьким рівнем небезпеки та низьким рівнем шуму. Також законопроект забороняє продаж та передачу подібної піротехніки особам молодше 16 років.