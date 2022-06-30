- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Полтавской области запретили продажу и использование фейерверков
В Полтавской области во время действия военного положения запретили продажу и использование салютов, фейерверков, петард и другой пиротехники для развлечений.
Такое решение принял Совет обороны области.
"В Полтавской области запрещено продавать и использовать салюты, фейерверки, петарды и другую пиротехнику для развлечений. Запрет будет действовать до завершения военного положения", - сказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Он отметил, что когда идет война, "громкие" развлечения с пиротехникой неуместны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Уверен, что переселенцы и жители Полтавской области уже наслушались таких звуков", - добавил он.
Стоит отметить, что Киевский городской совет 23 июня принял решение о запрете на период действия военного положения и 30 дней после прекращения продажи и запуска фейерверков в столице, а также передвижение по городу автомобилей без глушителя.
Несколько лет назад уже было решение о запрете фейерверков, но не все граждане соблюдают правила.
В частности, 21 депутат Верховной Рады предлагает парламенту запретить использование в Украине каких-либо фейерверков, в частности салютов и петард.