В Полтавской области запретили продажу и использование фейерверков

В Полтавской области во время действия военного положения запретили продажу и использование салютов, фейерверков, петард и другой пиротехники для развлечений.

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Такое решение принял Совет обороны области.

"В Полтавской области запрещено продавать и использовать салюты, фейерверки, петарды и другую пиротехнику для развлечений. Запрет будет действовать до завершения военного положения", - сказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он отметил, что когда идет война, "громкие" развлечения с пиротехникой неуместны.

"Уверен, что переселенцы и жители Полтавской области уже наслушались таких звуков", - добавил он.

Стоит отметить, что Киевский городской совет 23 июня принял решение о запрете на период действия военного положения и 30 дней после прекращения продажи и запуска фейерверков в столице, а также передвижение по городу автомобилей без глушителя.

Несколько лет назад уже было решение о запрете фейерверков, но не все граждане соблюдают правила.

В частности, 21 депутат Верховной Рады предлагает парламенту запретить использование в Украине каких-либо фейерверков, в частности салютов и петард.