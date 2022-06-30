На Полтавщині заборонили продаж і використання феєрверків

У Полтавській області на час дії воєнного стану заборонили продаж і використання салютів, феєрверків, петард та іншої піротехніки для розваг.

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Таке рішення ухвалила Рада оборони області.

"На Полтавщині заборонено продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. Заборона діятиме до завершення воєнного стану", - наголосив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він зазначив, що коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні.

"Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини вже наслухалися таких звуків", - додав він.

Варто зазначити, що Київська міська рада 23 червня ухвалила рішення про заборону на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення продажу та запуску феєрверків у столиці, а також пересування містом автомобілів без глушника.

Кілька років тому вже було рішення про заборону феєрверків, але не всі громадяни дотримуються правил.

Зокрема, 21 депутат Верховної Ради пропонує парламенту заборонити використання в Україні будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард.