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Категорія
Суспільство
Дата публікації

На Полтавщині заборонили продаж і використання феєрверків

салюти, феєрверки, петарди, піротехніка

У Полтавській області на час дії воєнного стану заборонили продаж і використання салютів, феєрверків, петард та іншої піротехніки для розваг. 

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Таке рішення ухвалила Рада оборони області.  

"На Полтавщині заборонено продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. Заборона діятиме до завершення воєнного стану", - наголосив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

Він зазначив, що коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні.  

"Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини вже наслухалися таких звуків", - додав він.  

Варто зазначити, що Київська міська рада 23 червня ухвалила рішення про заборону на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення продажу та запуску феєрверків у столиці, а також пересування містом автомобілів без глушника.   

Кілька років тому вже було рішення про заборону феєрверків, але не всі громадяни дотримуються правил.   

Зокрема, 21 депутат Верховної Ради пропонує парламенту заборонити використання в Україні будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард. 

Автор:
Анастасія Дєдковська