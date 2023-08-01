В Украине создадут словарь "нежелательной" лексики

В Украине хотят создать словарь дискриминационной лексики и информации, использование которой будет недопустимо в медиа.

Об этом сообщила глава Национального совета по вопросам ТВ и радио Ольга Герасимьюк в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, речь идет о чувствах верующих и "чувствительных" общин - этнических, национальных, ЛГБТ, людей с инвалидностью, ветеранских и других.

"Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, использующего радиочастотный спектр. Вопрос к дискуссии, по-моему. Однако не введено запретов создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе", - отметила Герасимьюк.

Она подчеркнула, в Украине должно сформироваться медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам.

Герасимьюк отметила, что для того, чтобы понять, как обустроить такую политику в информационном пространстве, регулятор провел уже несколько встреч - с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.

"Готовятся меморандумы и с обозначенными сообществами - эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должны быть наработанный словарь "нежелательной" лексики и критерии к недопустимой информации, а также совместная просветительская работа для медиа", - отметила глава Нацсовета.

Она добавила, что этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.