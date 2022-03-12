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Категория
Общество
Дата публикации

Волновахи больше нет — глава Донецкой военной администрации

Волновахи больше нет — глава Донецкой военной администрации
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

Из-за войны России против Украины город Волноваха, расположенный в Донецкой области, уже фактически не существует. 

Об этом 12 марта заявил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

По его словам, большую часть местного населения эвакуировали, а инфраструктура полностью разрушена оккупантами.

Кириленко подчеркнул, что в Волновахском районе до полномасштабного вторжения Российской Федерации проживало более 100 тысяч населения.

"Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи как такового города с его инфраструктурой  уже не существует. Бои уходят за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и добиться тактических и стратегических планов", сообщил глава Донецкой ОВА.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение. 

6 марта президент Зеленский официально присвоил почетные звания "Город-герой" пяти городам Украины. Званий удостоились Харьков, Чернигов, Мариуполь, Гостомель и Волноваха.

Автор:
Дмитрий Нарожный