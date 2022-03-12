Волновахи більше немає — голова Донецької військової адміністрації

Через війну Росії проти України місто Волноваха, розташоване в Донецькій області, вже фактично не існує.

Про це 12 березня заявив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

За його словами, більшість місцевого населення евакуювали, а інфраструктура повністю зруйнована окупантами.

Кириленко наголосив, що у Волноваському районі до повномасштабного вторгнення Російської Федерації проживало понад 100 тисяч населення.

"Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це й говорю, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогові зімкнути кільце і досягти тактичних та стратегічних планів", – повідомив голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.

6 березня президент Зеленський офіційно надав почесні звання "Місто-герой" п'яти містам України. Звання удостоїлися Харків, Чернігів, Маріуполь, Гостомель та Волноваха.