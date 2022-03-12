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Суспільство
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Волновахи більше немає — голова Донецької військової адміністрації

Волновахи більше немає — голова Донецької військової адміністрації
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

Через війну Росії проти України місто Волноваха, розташоване в Донецькій області, вже фактично не існує.

Про це 12 березня заявив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

За його словами, більшість місцевого населення евакуювали, а інфраструктура повністю зруйнована окупантами.

Кириленко наголосив, що у Волноваському районі до повномасштабного вторгнення Російської Федерації проживало понад 100 тисяч населення.

"Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це й говорю, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогові зімкнути кільце і досягти тактичних та стратегічних планів", повідомив голова Донецької ОВА. 

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.

6 березня президент Зеленський офіційно надав почесні звання "Місто-герой" п'яти містам України. Звання удостоїлися Харків, Чернігів, Маріуполь, Гостомель та Волноваха.

Автор:
Дмитро Нарожний