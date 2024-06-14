Microsoft откладывает выпуск функции Recall из-за проблем с безопасностью

Технический гигант Microsoft заявил, что отложит запуск новой функции на базе искусственного интеллекта Recall, который был запланирован на следующей неделе и отслеживает использование компьютера из-за беспокойства по поводу рисков конфиденциальности.

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Об этом пишет Reuters.

Функция Recall отслеживает просмотр веб-страниц в голосовых чатах, создавая историю. Она хранится на компьютере, и пользователь сможет найти нужную информацию даже через несколько месяцев.

Издание пишет, что Recall теперь будет доступен только для предварительного просмотра в Windows Insider Program (WIP) в ближайшие недели, хотя задумывалось, что он будет широко доступен для пользователей ПК Copilot Plus с 18 июня.

"Это решение основывается на нашем стремлении обеспечить надежный, безопасный и надежный опыт для всех клиентов и искать дополнительные отзывы, прежде чем сделать эту функцию доступной всем пользователям ПК Copilot Plus", - сообщили в компании.

Отмечается, что компьютеры Copilot Plus – это категория персональных компьютеров с функциями искусственного интеллекта (AI), представленными в мае. Тогда компания заявила, что планирует сделать предварительный просмотр Recall доступным всем ПК Copilot+ вскоре после получения отзывов от тестировщиков.

Вскоре после анонса этой функции возникли проблемы конфиденциальности: некоторые пользователи социальных сетей высказывали опасения, что она может способствовать шпионажу, а миллиардер-технолог Илон Маск считает, что такие передовые технологии будут иметь вредные последствия.

Теперь в Microsoft не называют даже приблизительную дату запуска Recall.

Напомним, компания Microsoft представила новый бренд ноутбуков Copilot Plus PC со встроенным искусственным интеллектом и поддержкой его функций в операционной системе еще 21 мая.

Источник фото: ua.depositphotos.com