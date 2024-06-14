Microsoft відкладає випуск функції Recall через проблеми з безпекою

Технічний гігант Microsoft заявив, що відкладе запуск нової функції на базі штучного інтелекту Recall, який був запланований наступного тижня і відстежує використання комп’ютера через занепокоєння щодо ризиків конфіденційності.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Reuters.

Функція Recall відстежує перегляд веб-сторінок до голосових чатів, створюючи історію. Вона зберігається на комп’ютері і користувач зможе знайти потрібну інформацію навіть через кілька місяців.

Видання пише, що Recall тепер буде доступний лише для попереднього перегляду в програмі Windows Insider Program (WIP) у найближчі тижні, хоча задумувалося, що він буде широко доступним для користувачів ПК Copilot Plus з 18 червня.

"Це рішення ґрунтується на нашому прагненні забезпечити надійний, безпечний і надійний досвід для всіх клієнтів і шукати додаткові відгуки, перш ніж зробити цю функцію доступною для всіх користувачів ПК Copilot Plus", — повідомили в компанії.

Зазначається, що комп’ютери Copilot Plus — це категорія персональних комп’ютерів із функціями штучного інтелекту (AI), які були представлені в травні. Тоді компанія заявила, що планує зробити попередній перегляд Recall доступним для всіх ПК Copilot+ незабаром після отримання відгуків від тестувальників.

Невдовзі після анонсу цієї функції виникли проблеми щодо конфіденційності: деякі користувачі соціальних мереж висловлювали побоювання , що вона може сприяти шпигунству, а мільярдер-технолог Ілон Маск вважає, що такі передові технології матимуть шкідливі наслідки.

Тепер у Microsoft не називають навіть приблизну дату запуску Recall.

Нагадаємо, компанія Microsoft представила новий бренд ноутбуків Copilot Plus PC із вбудованим штучним інтелектом та підтримкою його функцій в операційній системі, ще 21 травня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com