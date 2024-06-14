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Microsoft відкладає випуск функції Recall через проблеми з безпекою
Технічний гігант Microsoft заявив, що відкладе запуск нової функції на базі штучного інтелекту Recall, який був запланований наступного тижня і відстежує використання комп’ютера через занепокоєння щодо ризиків конфіденційності.
Про це пише Reuters.
Функція Recall відстежує перегляд веб-сторінок до голосових чатів, створюючи історію. Вона зберігається на комп’ютері і користувач зможе знайти потрібну інформацію навіть через кілька місяців.
Видання пише, що Recall тепер буде доступний лише для попереднього перегляду в програмі Windows Insider Program (WIP) у найближчі тижні, хоча задумувалося, що він буде широко доступним для користувачів ПК Copilot Plus з 18 червня.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Це рішення ґрунтується на нашому прагненні забезпечити надійний, безпечний і надійний досвід для всіх клієнтів і шукати додаткові відгуки, перш ніж зробити цю функцію доступною для всіх користувачів ПК Copilot Plus", — повідомили в компанії.
Зазначається, що комп’ютери Copilot Plus — це категорія персональних комп’ютерів із функціями штучного інтелекту (AI), які були представлені в травні. Тоді компанія заявила, що планує зробити попередній перегляд Recall доступним для всіх ПК Copilot+ незабаром після отримання відгуків від тестувальників.
Невдовзі після анонсу цієї функції виникли проблеми щодо конфіденційності: деякі користувачі соціальних мереж висловлювали побоювання , що вона може сприяти шпигунству, а мільярдер-технолог Ілон Маск вважає, що такі передові технології матимуть шкідливі наслідки.
Тепер у Microsoft не називають навіть приблизну дату запуску Recall.
Нагадаємо, компанія Microsoft представила новий бренд ноутбуків Copilot Plus PC із вбудованим штучним інтелектом та підтримкою його функцій в операційній системі, ще 21 травня.
Джерело фото: ua.depositphotos.com