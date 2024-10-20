Новый ИИ от Meta способен проверять работу других искусственных интеллектов.

Корпорация Meta анонсировала новые инструменты искусственного интеллекта, среди которых главное внимание привлекает модель "оценщика-самоучки", способная проверять работу других моделей ИИ.

Об этом пишет Reuters.

Эта технология может изменить способ, по которому осуществляется оценка и развитие искусственного интеллекта, ведь она позволяет уменьшить участие людей в процессе оценки и совершенствования алгоритмов.

Ключевые особенности новой модели

Новый ИИ использует подход "цепи мыслей", позволяющий разбивать сложные задачи на меньшие логические шаги. Это улучшает способность модели давать точные ответы на вопросы, связанные с математикой, наукой и кодированием.

Модель учится на своих ошибках, благодаря чему повышается ее эффективность в решении сложных задач. Это может значительно сократить использование человеческого ресурса в процессе обучения ИИ.

Поэтому исследователи Meta использовали данные, полностью сгенерированные искусственным интеллектом, для обучения модели оценщика, устранив вход человека на этом этапе. Meta надеется, что новый подход позволит использовать модели ИИ для оценки и обучения другим моделям, снижая затраты на этот процесс и повышая его эффективность.

Использование синтетических данных: модель оценщика была обучена исключительно на данных, сгенерированных ИИ. Это позволяет отказаться от участия человека на этапе сбора и аннотации данных, что важно для автоматизации процесса.

Meta также представила дополнительные инструменты ИИ, среди которых:

Обновление модели Segment Anything для улучшения идентификации объектов изображения.

Инструмент, ускоряющий генерацию ответов большими языковыми моделями (LLM).

Новые наборы данных по исследованию неорганических материалов.

Конкуренты Meta также работают по этому направлению. К примеру, Google и Anthropic исследуют концепцию RLAIF (Reinforcement Learning from AI Feedback), но в отличие от Meta, их модели пока не доступны для общего пользования.

Meta надеется, что дальнейшее развитие этой технологии сделает ИИ более независимым и способным к постоянному самосовершенствованию без вмешательства человека.

Добавим, в сентябре регулятор конфиденциальности Европейского Союза оштрафовал Meta на 91 миллион евро (101,5 миллиона долларов) за непреднамеренное хранение паролей некоторых пользователей без защиты или шифрования.

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