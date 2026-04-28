Как сохранить команду в период кризиса

В периоды неопределенности конкретно коммуникация управляющего описывает уровень доверия в команде. В этом материале расскажу о том, стоит ли быть полностью откровенным с командой о проблемах бизнеса и где граница между поддерживающей честностью и словами, которые могут усилить тревогу.

Коммуникация, держащая команду

Доверие в кризисные моменты строится на трех вещах: прозрачности, эмпатии и проактивной коммуникации. Психологи давно отмечают: для мозга неопределенность хуже плохих новостей. В условиях информационного вакуума люди могут тратить до 80% рабочей энергии не на выполнение задач, а на попытки предугадать будущее. Именно поэтому при кризисе важно придерживаться принципа: лучше перекоммуникировать, чем недокоммуниковать.

Даже если у руководителя еще нет финальных решений, следует выходить в команду и честно проговаривать текущее состояние: "Мы сейчас в процессе анализа, ситуация выглядит так, следующий апдейт дам завтра в 10:00" . Такое простое действие возвращает людям чувство предсказуемости и структуры, а вместе с ним и доверие.

Следует ли руководителям быть на 100% откровенными? По-моему, да, но с четким акцентом на решение. Честность без плана действий – это фактически сброс собственной тревоги на команду. Поэтому важно говорить не только о проблеме и фактах, но и о том, что компания делает, чтобы с ней справиться. При этом руководитель должен быть максимально честным по поводу того, что происходит сейчас, но очень осторожным в прогнозах на будущее, которые он не может полностью контролировать.

Откровенность поддерживает команду тогда, когда она дает сопротивление, и усиливает тревогу, когда превращается в трансляцию личных страхов руководителя. Важно не переносить на команду свои экзистенциальные переживания. Роль лидера – контейнировать тревогу, а не умножать ее. Можно сказать: "Мне тоже сейчас непросто принимать эти решения, но я сосредоточен на том, чтобы сохранить бизнес и команду" . Это делает руководителя живым человеком и одновременно сохраняет внутреннюю стойкость команды.

Что должен видеть руководитель

Для руководителя важно понимать: эмоциональное и профессиональное выгорание редко возникает внезапно, оно проявляется из-за длительного изменения поведения.

Первые сигналы, на которые следует обращать внимание: падение эффективности и инициативности даже у сильных сотрудников, эмоциональная дистанция, раздражительность, избегание взаимодействия, формальное выполнение задач без вовлеченности, частые болезни или опоздание.

Обычно выгорание проявляется в трех ключевых формах.

Эмоциональное истощение. Раньше энергичные люди становятся вялыми, чаще допускают мелкие ошибки по невнимательности и теряют способность к креативному решению проблем. Появляется "туннельное зрение": работник видит проблему, но не способен искать варианты ее решения. Снижается эмоциональная выносливость: раздражают даже мелочи, реакция на обратную связь становится острее, растет количество конфликтов. Деперсонализация или цинизм. Психика включает в себя защитный режим отстраненности: человек дистанцируется от работы, коллег и клиентов, чтобы не тратить лишнюю энергию. Ранее привлеченный сотрудник становится резким, саркастическим или безразличным к результатам. Утрачивается вера в то, что что-то может измениться. Обесценивание собственных достижений. Человек перестает верить в свою эффективность и ценность своей работы. Вы заметите, что специалист избегает ответственности, становится пассивным на митингах, перестает предлагать идеи и болезненно реагирует на любую обратную связь, считая, что " я не справляюсь".

Роль руководителя в такой ситуации — не становиться психологом, а действовать через управленческие решения.

Первый шаг – аудит нагрузки. Важно отсечь лишнее и дать человеку возможность легально игнорировать неприоритетные митинги или отчеты, чтобы разгрузить когнитивный ресурс и сосредоточиться на ключевом.

Второй важный шаг – возвращение ощущения контроля через короткие дистанции. Человек в выгорании боится больших проектов, потому что не видит их финала. Дробление задач на максимально мелкие шаги, спринты и регулярные чекины с фокусом на "что мы закрыли сегодня" помогают снова увидеть результат своего труда и постепенно восстанавливать мотивацию.

Третье – легализация режима deep work. Деперсонализация часто усиливается из-за усталости от постоянных коммуникаций: чатов, звонков, встреч. Фиксированные часы фокусной работы без уведомлений и митингов позволяют человеку работать спокойно, снижают уровень раздражительности и возвращают чувство контроля над собственным временем.

Когда выгорание переходит в стадию цинизма, одних разговоров недостаточно, требуется физический разрыв с рабочим контекстом. Важно не перекладывать это решение на самого человека, а брать ответственность на себя: "С четверга по воскресенье ты офлайн. Твои задачи перераспределим".

Стоит отметить, что поддержка команды при кризисе — это не только об эмоциональном состоянии, но и о физической безопасности и базовой стабильности. Мы в Boosta готовились к таким сценариям заранее. Еще до пиковых кризисов обустроили в Киеве независимый, полностью автономный офис со светом, интернетом, водой и отоплением. Пространство было продумано не только как место для работы, но и как безопасная, стабильная точка опоры для работников и их родных.

Антикризисные подходы к управлению

Управление не существует вне реальности. Когда меняется среда, должна изменяться и модель. Подходы, направленные на стабильные условия и прогнозируемые риски, перестают работать в ситуации войны, энергетической нестабильности и постоянной неопределенности. Поэтому задача руководителя сегодня не воспроизводить старые шаблоны, а просматривать сами принципы управления.

В стабильное время менеджмент опирался на долгосрочное планирование, жесткие "цели-вызовы" и контроль присутствия. В условиях хронического стресса эти инструменты часто начинают работать против результата, ведь они истощают команду вместо того, чтобы усиливать ее.

Сегодня эффективность определяется не силой давления, а гибкостью подходов.

В первую очередь культура маленьких шагов. Длинные горизонты быстро теряют актуальность, поэтому в приоритете подходы, позволяющие адаптироваться постепенно: короткие циклы, регулярные итерации, постоянная корректировка действий. Небольшие, но системные шаги помогают сохранять управляемость, даже если внешние обстоятельства меняются еженедельно.

Второй момент – другая логика целеполагания. Амбиции важно сохранять, но сокращать дистанцию до результата. В состоянии длительного стресса большие, отдаленные цели демотивируют. Разбивка их на спринты помогает команде видеть прогресс и получать ощущение движения вперед.

Третье – асинхронность как ответ на нестабильность. Жесткий контроль рабочих часов в периоды блекаутов или воздушных тревог только создает дополнительное напряжение. Гораздо эффективнее работает свобода в выборе времени выполнения задач при наличии четких целей, KPI и дедлайнов. Это усиливает ответственность и помогает процессам оставаться в живых даже в кризисных условиях.

В этом контексте практическое значение приобретает концепция Стивена Кови о круге беспокойства и круге влияния. Когда команда фокусируется на том, что не может контролировать, например война, энергетика, глобальные риски, то это быстро ведет к истощению. Задача руководителя – системно смещать внимание в круг влияния: на конкретные задачи, качество решений, скорость реакции, поддержку клиентов и финансовую дисциплину. Именно это возвращает людям чувство контроля и стойкость.