Як зберегти команду в період кризи

У періоди невизначеності саме комунікація керівника визначає рівень довіри у команді. У цьому матеріалі розповім про те, чи варто бути повністю відвертим з командою про проблеми бізнесу і де межа між чесністю, що підтримує, та словами, які можуть посилити тривогу.

Комунікація, яка тримає команду

Довіра у кризові моменти будується на трьох речах: прозорості, емпатії та проактивній комунікації. Психологи давно зазначають: для мозку невизначеність гірша за погані новини. В умовах інформаційного вакууму люди можуть витрачати до 80% робочої енергії не на виконання завдань, а на спроби вгадати майбутнє. Саме тому за кризи важливо дотримуватися принципу: краще перекомунікувати, ніж недокомунікувати.

Навіть якщо у керівника ще немає фінальних рішень, варто виходити до команди й чесно проговорювати поточний стан: "Ми зараз у процесі аналізу, ситуація виглядає так, наступний апдейт дам завтра о 10:00". Така проста дія повертає людям відчуття передбачуваності та структури, а разом із ним і довіру.

Чи варто керівникам бути на 100% відвертими? На мою думку, так, але з чітким акцентом на рішення. Чесність без плану дій — це фактично скидання власної тривоги на команду. Тому важливо говорити не лише про проблему й факти, а й одразу про те, що компанія робить, щоб із нею впоратися. При цьому керівник має бути максимально чесним щодо того, що відбувається зараз, але дуже обережним у прогнозах на майбутнє, які він не може повністю контролювати.

Відвертість підтримує команду тоді, коли вона дає опору, і посилює тривогу тоді, коли перетворюється на трансляцію особистих страхів керівника. Важливо не переносити на команду власні екзистенційні переживання. Роль лідера — контейнувати тривогу, а не множити її. Можна сказати: "Мені теж зараз непросто ухвалювати ці рішення, але я зосереджений на тому, щоб зберегти бізнес і команду". Це робить керівника живою людиною і водночас зберігає внутрішню стійкість команди.

Що має бачити керівник

Для керівника важливо розуміти: емоційне та професійне вигорання рідко виникає раптово, воно проявляється через тривалу зміну поведінки.

Перші сигнали, на які варто звертати увагу: падіння ефективності та ініціативності навіть у сильних співробітників, емоційна дистанція, дратівливість, уникання взаємодії, формальне виконання завдань без залученості, часті хвороби або запізнення.

Зазвичай вигорання проявляється у трьох ключових формах.

Емоційне виснаження. Раніше енергійні люди стають млявими, частіше припускаються дрібних помилок через неуважність і втрачають здатність до креативного розв’язання проблем. З’являється "тунельний зір": працівник бачить проблему, але не здатний шукати варіанти її вирішення. Знижується емоційна витривалість: дратують навіть дрібниці, реакція на зворотний зв’язок стає гострішою, зростає кількість конфліктів. Деперсоналізація або цинізм. Психіка вмикає захисний режим відстороненості: людина дистанціюється від роботи, колег і клієнтів, щоб не витрачати зайву енергію. Раніше залучений співробітник стає різким, саркастичним або байдужим до результатів. Втрачається віра у те, що щось може змінитися. Знецінення власних досягнень. Людина перестає вірити у свою ефективність і цінність своєї роботи. Ви помітите, що фахівець уникає відповідальності, стає пасивним на мітингах, перестає пропонувати ідеї та болісно реагує на будь-який зворотний зв'язок, вважаючи, що " я не справляюся".

Роль керівника у такій ситуації — не ставати психологом, а діяти через управлінські рішення.

Перший крок — аудит навантаження. Важливо відсікти зайве й дати людині можливість легально ігнорувати непріоритетні мітинги чи звіти, щоб розвантажити когнітивний ресурс і зосередитися на ключовому.

Другий важливий крок — повернення відчуття контролю через короткі дистанції. Людина у вигоранні боїться великих проєктів, бо не бачить їхнього фіналу. Дроблення завдань на максимально дрібні кроки, спринти та регулярні чекіни з фокусом на «що ми закрили сьогодні» допомагають знову побачити результат своєї праці й поступово відновлювати мотивацію.

Третє — легалізація режиму deep work. Деперсоналізація часто посилюється через втому від постійних комунікацій: чатів, дзвінків, зустрічей. Фіксовані години фокусної роботи без повідомлень і мітингів дозволяють людині працювати спокійно, знижують рівень дратівливості та повертають відчуття контролю над власним часом.

Коли вигорання переходить у стадію цинізму, одних розмов недостатньо, потрібен фізичний розрив із робочим контекстом. Важливо не перекладати це рішення на саму людину, а брати відповідальність на себе: "З четверга по неділю ти офлайн. Твої завдання перерозподілимо".

Варто наголосити: підтримка команди за кризи — це не лише про емоційний стан, а й про фізичну безпеку та базову стабільність. Ми у Boosta готувалися до таких сценаріїв заздалегідь. Ще до пікових криз облаштували у Києві незалежний, повністю автономний офіс зі світлом, інтернетом, водою та опаленням. Простір був продуманий не лише як місце для роботи, а й як безпечна, стабільна точка опори для працівників та їхніх рідних.

Антикризові підходи до управління

Управління не існує поза реальністю. Коли змінюється середовище, має змінюватися й управлінська модель. Підходи, створені для стабільних умов і прогнозованих ризиків, перестають працювати у ситуації війни, енергетичної нестабільності та постійної невизначеності. Тому завдання керівника сьогодні — не відтворювати старі шаблони, а переглядати самі принципи управління.

У стабільні часи менеджмент спирався на довгострокове планування, жорсткі "цілі-виклики" та контроль присутності. В умовах хронічного стресу ці інструменти часто починають працювати проти результату, адже вони виснажують команду, замість того щоб підсилювати її.

Сьогодні ефективність визначається не силою тиску, а гнучкістю підходів.

Насамперед культура маленьких кроків. Довгі горизонти швидко втрачають актуальність, тому в пріоритеті підходи, що дають змогу адаптуватися поступово: короткі цикли, регулярні ітерації, постійне коригування дій. Невеликі, але системні кроки допомагають зберігати керованість навіть тоді, коли зовнішні обставини змінюються щотижня.

Другий момент — інша логіка цілепокладання. Амбіції важливо зберігати, але скорочувати дистанцію до результату. У стані тривалого стресу великі, віддалені цілі демотивують. Натомість розбиття їх на спринти допомагає команді бачити прогрес і отримувати відчуття руху вперед.

Третє — асинхронність як відповідь на нестабільність. Жорсткий контроль робочих годин у періоди блекаутів або повітряних тривог лише створює додаткову напругу. Набагато ефективніше працює свобода у виборі часу виконання завдань за наявності чітких цілей, KPI та дедлайнів. Це підсилює відповідальність і допомагає процесам залишатися живими навіть у кризових умовах.

У цьому контексті практичного значення набуває концепція Стівена Кові про коло занепокоєння і коло впливу. Коли команда фокусується на тому, що не може контролювати, як-от війна, енергетика, глобальні ризики, то це швидко веде до виснаження. Завдання керівника — системно зміщувати увагу у коло впливу: на конкретні завдання, якість рішень, швидкість реакції, підтримку клієнтів і фінансову дисципліну. Саме це повертає людям відчуття контролю та стійкість.