Motorola объявила дату презентации складных смартфонов

1 июня Motorola представит новую линейку складных телефонов. Видеоанонс появился в Twitter.

Компания не назвала модель, которую представит спустя несколько недель. Вероятно, речь идет о смартфонах Razr 40 и Razr 40 Ultra.

Ранее источники сообщали, что Razr 40 Ultra получит основной 6,9-дюймовый экран OLED-FLED+ с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц и внешний 3,5-дюймовый OLED-дисплей.

Фото: Evleaks

Razr 40 Ultra будет иметь две задние камеры: основная на 12 мегапикселей и широкоугольная на 13 мегапикселей.

Razr 40 получит значительно меньший внешний дисплей, окружающий только камеры.

Ожидаемая цена Razr 40 Ultra – 1299 евро, Razr 40 – 899 евро.

В апреле Motorola представила новый смартфон-флагман Edge 40 Pro. Модель называют серьезным конкурентом во флагманской среде Android.

Последние несколько лет Motorola не была представлена в сегменте флагманских телефонов.

Напомним, большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет.

Согласно статистике, в феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году – 16%.