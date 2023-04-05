Водостойкий смартфон с изогнутым экраном – Motorola презентовала флагман Edge 40 Pro

Компания Motorola представила новый смартфон-флагман Edge 40 Pro. Модель называют серьезным конкурентом во флагманской среде Android - сообщает издание The Verge.

Последние несколько лет Motorola не была представлена в сегменте флагманских телефонов.

В скором времени смартфон появится на европейском рынке за 899,99 евро (примерно 980 долларов США), после этого его ожидают в Латинской Америке. Четкой информации от компании о том, будет ли продаваться флагман в США, пока нет.

Новинку можно будет приобрести в черном или синем цвете.

Edge 40 Pro является глобальной версией X-40, выпущенной в конце 2022 года в Китае.

Устройство получило изогнутый экран с разрешением FullHD, частотой обновления 165 Гц. Стекло – Corning Gorilla Glass Victus. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Боковые рамки Edge 40 Pro сделаны из алюминия. Смартфон наделен влагозащитой IP68, что позволит ему пережить погружение в воду на 1,5 м и на 30 минут.

Оперативной памяти LPDDR5X – 12 Гб. Встроенной – 256 Гб. При желании можно использовать две сим-карты.

Напомним, большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет.

Согласно статистике, в феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году – 16%.

Топ брендов смартфонов, самых популярных среди украинцев (февраль 2023):

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei OPPO ZTE POCO Tecno Realme

Заметим, в Украине каждый второй пользуется приложением "Дія". В 2022 году количество респондентов, пользующихся приложением и порталом "Дія", выросло до 52%. За 2022 год к "Дія" присоединились 6 миллионов пользователей. Приложением уже пользуются 18,5 млн украинцев, порталом – 22 млн.