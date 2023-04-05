Водостійкий смартфон з вигнутим екраном - Motorola презентувала флагман Edge 40 Pro

Компанія Motorola презентувала новий смартфон-флагман Edge 40 Pro. Модель називають серйозним конкурентом у флагманському середовищі Android - повідомляє видання The Verge.

Впродовж останніх декількох років Motorola не була представлена в сегменті флагманських телефонів.

Незабаром смартфон з’явиться на європейському ринку за 899,99 євро (приблизно 980 доларів США), після цього на нього очікують у Латинській Америці. Чіткої інформації від компанії про те, чи продаватиметься флагман у США, поки що немає.

Новинку можна буде придбати у чорному або синьому кольорі.

Edge 40 Pro є глобальною версією X-40, яку наприкінці 2022 року випустили в Китаї.

Пристрій отримав вигнутий екран з роздільною здатністю FullHD, частотою оновлення 165 Гц. Скло - Corning Gorilla Glass Victus. Сканер відбитків пальців розташували під дисплеєм.

Бічні рамки Edge 40 Pro зроблені з алюмінію. Смартфон наділений вологозахистом IP68, що дозволить йому пережити занурення у воду на 1,5 м і на 30 хвилин.

Оперативної пам'яті LPDDR5X - 12 Гб. Вбудованої - 256 Гб. За бажання можна використовувати дві сім-карти.

Нагадаємо, більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає.

Згідно зі статистикою, у лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.

Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців (лютий 2023):

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei OPPO ZTE POCO Tecno Realme

Зауважимо, в Україні кожен другий користується додатком "Дія". У 2022 році кількість респондентів, які користуються застосунком та порталом “Дія” зросла до 52%. За 2022 рік до "Дії" приєдналися 6 мільйонів користувачів. Застосунком вже користуються 18,5 млн користувачів, порталом - 22 млн.