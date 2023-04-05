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Водостійкий смартфон з вигнутим екраном - Motorola презентувала флагман Edge 40 Pro
Компанія Motorola презентувала новий смартфон-флагман Edge 40 Pro. Модель називають серйозним конкурентом у флагманському середовищі Android - повідомляє видання The Verge.
Впродовж останніх декількох років Motorola не була представлена в сегменті флагманських телефонів.
Незабаром смартфон з’явиться на європейському ринку за 899,99 євро (приблизно 980 доларів США), після цього на нього очікують у Латинській Америці. Чіткої інформації від компанії про те, чи продаватиметься флагман у США, поки що немає.
Новинку можна буде придбати у чорному або синьому кольорі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Edge 40 Pro є глобальною версією X-40, яку наприкінці 2022 року випустили в Китаї.
Пристрій отримав вигнутий екран з роздільною здатністю FullHD, частотою оновлення 165 Гц. Скло - Corning Gorilla Glass Victus. Сканер відбитків пальців розташували під дисплеєм.
Бічні рамки Edge 40 Pro зроблені з алюмінію. Смартфон наділений вологозахистом IP68, що дозволить йому пережити занурення у воду на 1,5 м і на 30 хвилин.
Оперативної пам'яті LPDDR5X - 12 Гб. Вбудованої - 256 Гб. За бажання можна використовувати дві сім-карти.
Нагадаємо, більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає.
Згідно зі статистикою, у лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.
Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців (лютий 2023):
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
- OPPO
- ZTE
- POCO
- Tecno
- Realme
Зауважимо, в Україні кожен другий користується додатком "Дія". У 2022 році кількість респондентів, які користуються застосунком та порталом “Дія” зросла до 52%. За 2022 рік до "Дії" приєдналися 6 мільйонів користувачів. Застосунком вже користуються 18,5 млн користувачів, порталом - 22 млн.