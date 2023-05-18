Motorola оголосила дату презентації складаних смартфонів

1 червня Motorola презентує нову лінійку складених телефонів. Відеоанонс з’явився в Twitter.

Компанія не назвала модель, яку представить через декілька тижнів. Ймовірно, йдеться про смартфони Razr 40 і Razr 40 Ultra.

Раніше джерела повідомляли, що Razr 40 Ultra отримає основний 6,9-дюймовий OLED-екран FHD+ з частотою оновлення 120 Гц або 144 Гц і зовнішній 3,5-дюймовий OLED-дисплей.

Фото: Evleaks

Razr 40 Ultra матиме дві задні камери: основна на 12 мегапікселів і ширококутна на 13 мегапікселів.

Razr 40 отримає значно менший зовнішній дисплей, який оточує лише камери.

Очікувана ціна Razr 40 Ultra - 1299 євро, Razr 40 - 899 євро.

В квітні Motorola презентувала новий смартфон-флагман Edge 40 Pro. Модель називають серйозним конкурентом у флагманському середовищі Android.

Впродовж останніх декількох років Motorola не була представлена в сегменті флагманських телефонів.

Нагадаємо, більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає.

Згідно зі статистикою, у лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.