"На рынке стартапов изменилось все!", - Денис Довгополый, руководитель направления "Стартапы", iForum

Как получить первые инвестиции, находясь в Украине во время войны, происходящей на украинском и глобальном рынке стартапов, в чем состоят экономические и этические аспекты применения ИИ в новых бизнесах — об этом рассказывает Денис Довгополый.

Если раньше люди мечтали только о деньгах, то сейчас начинают понимать, что есть другие ценности и среди них – чтобы в Украине все было хорошо. Это очень мощный стрим Денис Долгополый основатель первого украинского бизнес-акселератора GrowthUP, проекта Unicorn Nest и координатор потоков Стартапы и Искусственный Интеллект на iForum, крупнейшей интернет-конференции года.

Денис, как изменился украинский рынок стартапов за эти непростые 1,5 года, какие тренды можно отметить?

– Изменилось все. Во-первых, возросли риски и сейчас инвесторы уже по-другому оценивают бизнес стартапов. Многие вообще ушли с рынка, хотя определенная часть потом таки вернулась. Многие инвесторы сейчас ориентируются исключительно на military-направление (кстати, об этом будет отдельный стрим на iForum ).

Во-вторых, оставшиеся инвесторы значительно уменьшили уровень финансирования, и единственный путь для них продолжить инвестирование – это объединяться в синдикаты. Уже сейчас 4-5 community организаций пытаются создать такие синдикаты, чтобы вкладывать средства в перспективные проекты. И хотя часть из них ориентирована на зарубежный рынок, а не на украинский, но отчасти это повлияет и на наш внутренний рынок.

В-третьих, часть стартапов тем или иным образом оказалась за границей, и поэтому только условно считаются украинскими. Однако они все равно подвергаются рискам, поскольку непонятно, как уехали, кроме того, когда их сотрудники не имеют в стране вида на жительство, а только справку о временной защите, то это не очень хорошее решение.

В то же время стартапы, продолжающие работать в Украине, все же получают финансирование как от украинских инвесторов, так и зарубежных. Хотя раньше я считал, что они скорее всего останутся без финансирования.

Американские инвесторы фактически исчезли с рынка – нет ни "бизнес-ангелов", ни "институционалов". Но Европа, имеющая финансирование из государственных источников, предлагает грантовые программы поддержки украинского хайтека, и я надеюсь, что в конце этого года это будет иметь определенное влияние на рынок. В том числе грантовые программы на развитие бизнеса предоставляет и Украина.

В общем, получить финансирование сейчас очень трудно, инвесторы тщательно анализируют стартаперов и если есть хотя бы небольшое сомнение в том, что деньги не будут потрачены по назначению, они останавливают любое сотрудничество. Еще сложнее получить средства для first time entrepreneur, ведь инвесторы скорее дадут деньги тем, кто раньше имел хоть какой-то опыт развития собственного дела. Поэтому молодым предпринимателям лучше присоединиться к существующей мощной команде бизнесменов и через год или два получить определенный опыт работы, а потом пробовать получить финансирование для своего проекта.

То, что вместо частных венчурных инвестиций появились государственные гранты, скорее положительная новость или не совсем?

— Я всегда был против грантов, поскольку государство, как правило, не умеет правильно работать с деньгами. Но сейчас у нас нет других источников финансирования, причем эти грантовые программы только запускаются. Надеемся, что к концу года будем иметь 3-4 стабильных программы, которые реально работают.

Это очень хороший сигнал для частных инвесторов. Если начнется сотрудничество частных и государственных программ инвестирования, это будет выгодно всем.

Дело в том, что в грантовом финансировании нет таких вещей, как "шкура на кону", то есть они рискуют не своими деньгами. Но когда частный инвестор видит, что стартап имеет грантовую поддержку, это означает снижение рисков. И наоборот, если у стартапа уже есть частные инвестиции, то государственные институты отмечают, что кто-то уже рискнул своими деньгами и это, вероятно, приведет к хорошему результату.

В общем, насколько уменьшился этот рынок?

– Я не могу сказать, что рынок сжался. Поскольку если учитывать инвестиции в military-стартапы и все, что вокруг них происходит, то можно заметить, что рынок даже немного увеличился. Например, за год Украина получила грантов на 20 млн долларов, причем это только то, что публично анонсировано и известно, но эту сумму можно сопоставить с объемом, инвестированным на стадии посевных инвестиций до войны. Поэтому мне кажется, что заходящие в индустрию суммы не очень изменились.

А насколько большую часть сейчас занимает military-сегмент?

— Исследований никто не производил, но вижу, что поступают довольно большие деньги как грантовые, так и частные в equity (капитализацию). То есть движение достаточно активно. Но я не рискну сейчас называть цифры и думаю, никто этого не сделает, потому что большое количество сделок находится под грифом тайно. Например, я сотрудничаю с донорами-инвесторами, которые не считают целесообразным вкладывать деньги в акции предприятия, в то же время донатят на выпуск дронов, притом это большие деньги, которые обсчитываются сотнями тысяч долларов.

Таким образом, туда инвестирует государство, доноры, частные инвесторы, а также многие западные инвесторы заинтересовались и общаются с нашими стартапами отдаленно. Думаю, что минимум половина инвестиций в наши стартапы поступают именно в сегмент military. Большинство этих денег дают украинские предприниматели. Они ведь понимают, что главное сейчас – выиграть войну, поэтому инвестируют в те средства, которые способны убить максимальное количество орков. К примеру, если я покупаю дроны, то понимаю, что одна жизнь орка стоит где-то 80 долларов.

Если донать снайперам на патроны (а один патрон стоит около 500 гривен), то жизнь орка обходится лишь в 16 долларов, что значительно дешевле, но потенциал такого оружия ограничен. И сейчас инвестиции в сегмент military измеряют именно с точки зрения, сколько орков убьет каждый затраченный доллар. Или если это донать на средства по уничтожению бронетехники, то тоже высчитывается соотношение.

Иностранцы тоже дают деньги, но в основном вкладывают в гуманитарное направление. Например, сейчас большие деньги тратятся на психологическую поддержку и все, что с этим связано. Я знаю уже около 10 проектов, которые поднимают европейцы, и можно говорить о миллионах долларов.

На какие рынки сейчас ориентируются украинские стартапы? Есть ли все еще фокусирующиеся на внутреннем рынке? Подавляющее ли большинство сосредоточилось на западных рынках?

– Сейчас почти никто не работает на внутренний рынок. Еще в 2007 году наша индустрия избрала израильскую модель, когда разработка выполняется локально, но продажи – глобальные, и с тех пор ничего не изменилось, разве что денег стало еще меньше.

Насколько украинским стартапам помогает то, что Украина сейчас часто попадает на первые полосы газет? Облегчила ли война выход для украинцев на западные рынки?

— С точки зрения оценки рисков есть два фактора, которые важны не только для инвесторов, но и потенциальных клиентов. Если ты покупаешь где-нибудь облачный сервис, то должен быть уверен, что он работает в режиме 24х7. Но в Украине это гарантировать не так просто, потому что здесь идет война, прилетают ракеты, выключают электричество. То есть риски повысились. В то же время, благодаря большому вниманию Украины со стороны мира, нам стало проще вести коммуникации с другими странами. Знаю, что некоторые стартапы это активно используют и везде акцентируют, что они из Украины, хотя и есть те, что свои украинские корни хоронят. Таким образом, охвати у стартапов выросли, но конверсии снизились.

Какие в целом тенденции на мировом рынке стартапов ты можешь отметить и как это коррелирует с украинским рынком?

— Сейчас в индустрии идет кризис, но протекает он очень интересно. Во-первых, хотя денег стало поменьше, но все еще очень много – около 3,5 трлн. долларов, которые могут быть инвестированы в горизонте двух недель. Во-вторых, количество сделок значительно сократилось, да и сами оценки стартапов упали. Сейчас для 50-70% стартапов оценка во время очередного раунда инвестиций меньше, чем на предыдущем раунде. И это уже тренд, который наверняка продлится до следующего лета. Но есть надежда, что через год инфляция снизится и ставки упадут, в то же время инвестиции в высокорисковые бизнесы вырастут. Хотя некоторые эксперты утверждают, что дешевых денег не будет еще минимум 5 лет, то есть кризис в индустрии затягивается на долгое время.

Это может иметь серьезные последствия, потому что если во время предыдущего кризиса в 2008 году хай-тек не был доминирующим направлением в мире и кризис в этой индустрии не оказал сильного влияния на глобальную экономику, то сейчас, когда мировая экономика почти на треть состоит из хай-тек. Это приведет к существенным проблемам, в том числе и в традиционных отраслях.

Какие наиболее яркие доклады вы можете отметить на потоке Стартапы на iForum? На что будет сделан акцент при формировании программы выступлений?

— Поскольку в Украине сейчас происходит кризис, я пытаюсь собрать опыт того, как украинские стартапы его одолевают. Во-первых, мы будем рассказывать о стартапах, которые, находясь в Украине, привлекли инвестиции. Во-вторых, поделимся историями успехов тех бизнесов, которые добились значительных результатов: мощный старт, быстрый рост доходов, серьезные партнерства. Мы ожидаем, что эти стартаперы расскажут, как им удалось реализовать такой подход.

Также будем рассказывать о поддержке украинских стартапов, обсудим, как это будет работать и какое влияние будет иметь на украинскую экосистему. В частности, хочу выделить доклад "20 миллионов евро для украинских стартапов".

В этом году ты впервые являешься координатором направления искусственного интеллекта (ШИ) на iForum. Почему решили сделать отдельный поток для ИИ?

— Искусственный интеллект сегодня – это хайп. В то же время, есть прогнозы, что он все вокруг изменит. Поэтому на потоке будем говорить не о технологиях создания искусственного интеллекта, а о бизнесовых, экономических и этических аспектах его применения. Некоторые эксперты ожидают, что к концу года каждый стартап станет ИИ-стартапом, потому что если бизнес не использует эту технологию, то проигрывает. По этой причине мы решили вынести его в отдельный поток и сделать более всеобщим.

Как ты относишься к известному письму Илона Маска, которое подписали немало западных бизнесменов, где он просит на время остановить развитие ИИ, чтобы "урегулировать все спорные вопросы"?

— Я не верю в искренность Илона Маска, похоже, он просто проиграл эту технологическую гонку. И хотя Маск является одним из акционеров OpenAI, но не смог получить там контроль и потому сейчас развивает альтернативный проект. Ему нужно как раз полгода, чтобы догнать технологических лидеров (по крайней мере, он так считает). Но это очень опасная вещь, потому что даже если Европа и США приостановят свои исследования (во что я не очень верю), они проиграют Китаю, потому что Китай точно не будет присоединяться к таким инициативам. И это серьезный аргумент для американских властей. Да, они будут регулировать эту отрасль, но очень осторожно, чтобы дать выиграть эту гонку Китаю, ведь там сейчас внедряют технологии ИИ на всех уровнях.

Или вообще реальная угроза, о которой часто писали писатели-фантасты во 2-й половине прошлого века, что ИИ способен захватить мир?

— Ну, такая вероятность чрезвычайно мала. Но то, что разработчики часто создают продукт, который они до конца не понимают как работает, не очень хорошая новость и может привести к кризисным явлениям.

Впрочем, здесь трудно что-то прогнозировать, потому что все развивается очень быстро, и я даже вынужден корректировать свои прогнозы каждый месяц. Поэтому я воздерживаюсь от оценок.

ChatGTP, Midjourney и другие аналогичные сервисы совершили настоящую революцию в сегменте веб-сервисов на базе ИИ. По-твоему, куда дальше будут развиваться подобные технологии? И как вообще будет проходить этот процесс?

— Многие возлагают большие надежды на следующую версию ChatGPT, считается, что именно она будет революционной, что может привести к непрогнозируемым последствиям. Но мы пока не очень понимаем, в каком мире будем жить даже следующей весной. Есть немало проектов, которые тоже развивают свои продукты в этой сфере и мы не знаем, чем это закончится. А есть еще и Китай, и трудно сказать, что он сделает до конца года. Поэтому следующие прогнозы я буду делать, когда получаю доступ к ChatGPT следующей версии.

С твоей точки зрения, как изменилась аудитория iForum за эти годы? Какие настроения ты ощущаешь, когда общаешься с предпринимателями, разработчиками и изобретателями?

— Поделюсь очень интересным наблюдением: если раньше люди мечтали только о деньгах, то сейчас начинают понимать, что есть другие ценности и среди них – чтобы в Украине все было хорошо. Это очень мощный стрим. Кроме того, увеличилось число людей, желающих сделать мир другим. А те предприниматели, которые хотели заработать просто много денег и жить в свое удовольствие, теперь осознали, что это не очень возможно.

Разговаривал Олег Пилипенко