Нацдепозитарий ввел доступ к счетам клиентов через видеоверификацию

Национальный депозитарий Украины (НДУ) из-за текущей ситуации в стране проводит верификацию распорядителей счетов в ценных бумагах в режиме видеотрансляции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как информирует пресс-служба НДУ, для проведения верификации в режиме видеотрансляции клиентам необходимо заранее согласовать время проведения со специалистами Нацдепозитария путем направления запроса на электронный адрес.

В НДУ перечислили требования для видеоизображения:

– представитель клиента должен выбрать устройство (смартфон или ноутбук), с помощью которого будет проводиться процесс верификации личности;

– перед началом сеанса видеосвязи нужно убедиться, что разрешено использовать камеру и микрофон;

– во время видеоверификации представитель клиента должен находиться в достаточно освещенном помещении;

– должны быть четко видны лица и плечи клиента; лицо представителя клиента должно быть полностью открыто, не допускается ношение солнцезащитных очков или других аксессуаров, закрывающих лицо, а также попадание тени или бликов света в лицо представителя клиента;

– видеоверификация должна производиться в режиме реального времени и не прерываться; в случае прерывания по каким-либо причинам видеоверификация должна быть произведена повторно в полном объеме;

– видеоверификация осуществляется посредством подключения к сети Internet; для ее проведения не желательно использовать сотовую связь, предпочтение должно отдаваться стационарному или WiFi подключению к сети.

В Нацдепозитарии подчеркнули, что верификацию представителя клиента могут признать недействительной в таких случаях:

– непредоставление представителем клиента необходимых документов или сведений или преднамеренное предоставление ложных сведений;

– если информация, предоставленная представителем клиента, не может быть проверена или результаты проверки отрицательны;

– наличие сомнений в подлинности (действительности) идентификационного документа лица;

– если качество фото, видео и аудио не соответствует требованиям законодательства и внутренним документам НДУ;

– если представитель клиента при проведении верификации с помощью видеосвязи использует помощь третьего лица;

– наличие признаков того, что на представителя клиента оказывается влияние со стороны третьего лица.

Ранее сообщалось, что правление НДУ приняло решение о внесении дополнений в Перечень услуг Нацдепозитария.

После этого для клиентов стали доступны новые услуги по обслуживанию депозитных сертификатов, а также по проведению общих собраний владельцев ценных бумаг и распространению информации через депозитарную систему Украины.

Перед этим правление Национального депозитария Украины внесло изменения в Перечень и стоимость услуг (тарифов) для оптимизации затрат для клиентов.

Источник фото: ua.depositphotos.com