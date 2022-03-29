Нацдепозитарій запровадив доступ до рахунків клієнтів через відеоверифікацію

Національний депозитарій України (НДУ) через поточну ситуацію в країні проводить верифікацію розпорядників рахунків у цінних паперах у режимі відеотрансляції.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як інформує пресслужба НДУ, для проведення верифікації в режимі відеотрансляції клієнтам необхідно заздалегідь узгодити час проведення з фахівцями Нацдепозитарію шляхом надсилання запиту на електронну адресу.

У НДУ перерахували вимоги для відеозображення:

– представник клієнта повинен вибрати пристрій (смартфон або ноутбук), за допомогою якого буде проводитися процес верифікації особи;

– перед початком сеансу відеозв'язку потрібно переконатися, що можна використовувати камеру та мікрофон;

– під час відеоверифікації представник клієнта повинен знаходитись у досить освітленому приміщенні;

– повинні бути чітко видно обличчя та плечі клієнта; особа представника клієнта повинна бути повністю відкрита, не допускається носіння сонцезахисних окулярів або інших аксесуарів, що закривають особу, а також попадання тіні або відблисків світла на особу представника клієнта;

– відеоверифікація повинна проводитись у режимі реального часу і не перериватися; у разі переривання з будь-яких причин відеоверифікація має бути проведена повторно у повному обсязі;

– відеоверифікація здійснюється за допомогою підключення до мережі Internet; для її проведення не бажано використовувати стільниковий зв'язок, перевага має надаватися стаціонарному або WiFi підключенню до мережі.

У Нацдепозитарії наголосили, що верифікацію представника клієнта можуть визнати недійсною у таких випадках:

- ненадання представником клієнта необхідних документів або відомостей або навмисне надання неправдивих відомостей;

– якщо інформація, надана представником клієнта, не може бути перевірена або результати перевірки є негативними;

– наявність сумнівів у дійсності ідентифікаційного документа особи;

– якщо якість фото, відео та аудіо не відповідає вимогам законодавства та внутрішнім документам НДУ;

– якщо представник клієнта під час проведення верифікації за допомогою відеозв'язку використовує допомогу третьої особи;

– наявність ознак того, що на представника клієнта впливають з боку третьої особи.

Раніше повідомлялося, що правління НДУ ухвалило рішення про внесення доповнень до Переліку послуг Нацдепозитарію.

Після цього для клієнтів стали доступні нові послуги з обслуговування депозитних сертифікатів, а також проведення загальних зборів власників цінних паперів та поширення інформації через депозитарну систему України.

Перед цим правління Національного депозитарію України внесло зміни до Переліку та вартості послуг (тарифів) для оптимізації витрат для клієнтів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com