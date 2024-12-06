Непризнание и несоответствие международным стандартам: вызовы для индустрии виртуальных активов в Украине

В Национальном банке Украины пока отказываются признавать криптовалюту законным средством платежа. Так будет продолжаться до тех пор, пока в стране не начнут действовать четкие правила регулирования виртуальных активов. В то же время, июльский отчет Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) указывает на глобальные пробелы во внедрении стандартов регулирования, ведь 75% стран остаются частично или полностью несоответствующими требованиям. Какие еще существуют вызовы для украинского крипторынка — давайте разбираться.

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Регуляторные требования: глобальная ситуация и ключевые вызовы

К 2024 году рынок виртуальных активов (криптовалют, NFT, децентрализованных финансов (DeFi) и токенизированных активов) вырос до более чем $2,2 трлн. При этом индустрия остается слабо регулируемой. FATF выделяет три основных шага для надлежащего регулирования рынка виртуальных активов:

оценка рисков;

лицензирование или регистрация VASP (компаний, предоставляющих услуги виртуальных активов);

внедрение указаний Travel Rule.

Ситуация в мире остается неоднородной: 29% юрисдикций не провели надлежащую оценку рисков виртуальных активов (далее VA), а еще 75% стран не завершили ее полностью. Это создает правовую неопределенность для инвесторов, платежных провайдеров и бирж в этих странах. Более того, 27% опрошенных стран до сих пор не решили, регулировать ли VASP-сектор, а 14% планируют частичные или полные ограничения для таких услуг. В FATF отмечают, что из-за децентрализованной природы активов введение запретов сложно реализовать. Что же в Украине?

Travel Rule: готов ли частный сектор?

Travel Rule — ключевой инструмент в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Правило требует от игроков рынка собирать, хранить и передавать информацию об отправителях и получателях транзакций. Однако не все страны имплементировали Travel Rule на законодательном уровне. Существуют так называемые страны серого списка, которые находятся под усиленным мониторингом Группы по противодействию отмыванию грязных денег из-за пробелов во внутреннем законодательстве. В их числе, в частности, Турция, ОАЭ, Вьетнам, а также отдельные страны Карибского бассейна и Африки.

Для бизнеса это создает риск неравенства стандартов между юрисдикциями, так называемую проблему "неравного рассвета" (Sunrise Issue). Это означает, что компании вынуждены работать в условиях разных правил, что усложняет транзакции и увеличивает издержки. Частный сектор активно обсуждает эту проблему с FATF, ведь именно компании несут финансовую и операционную нагрузку для обеспечения соответствия.

Технологические вызовы для бизнеса

Неравномерное внедрение Travel Rule требует от компаний адаптировать внутренние системы для совместимости с разными стандартами. Проблемы комплаенса требуют инвестиций в системы мониторинга, обмена данными и средства идентификации пользователей. FATF ожидает, что VASP будет внедрять технологии для обеспечения соответствия Travel Rule, учитывая требования разных стран.

Эти изменения требуют значительных затрат на усовершенствование IT-решений, учитывающих юридические и технические ограничения и требования по защите данных. Такая адаптация становится обязательной для инновационного развития компаний в сфере VASP.

Новые риски: стейблкоины и DeFi

FATF обращает внимание на рост использования стейблкоинов для незаконной деятельности. В отчете отмечено, что они все чаще применяются для отмывания средств и финансирования терроризма. Например, Министерство финансов США и Офис прокурора Манхеттена расследуют деятельность криптовалюты Tether из-за подозрений ее использования в преступных схемах, включая финансирование терроризма и нарушение санкций.

Еще одна проблема – децентрализованные финансы (DeFi), становящиеся механизмом для нелегального финансирования. 64% стран до сих пор не провели оценку рисков, связанных с P2P-транзакциями и самостоятельно контролируемыми кошельками.

Перспективы

Для грамотного регулирования виртуальных активов очень важно глобальное согласование стандартов, ведь только так они смогут стать полноценной частью финансового рынка. В то же время скорость внедрения этих стандартов зависит от международного сотрудничества, технологического развития и готовности частного сектора к дополнительным затратам.

В условиях украинских реалий важно также свести в одну систему потребности индустрии и текущие законодательные наработки. Украина уже движется в этом направлении, ведь сейчас продолжаются активные переговоры между регулятором и игроками индустрии, чтобы новые правила регулировали интересы всех сторон. увидим в следующем году.