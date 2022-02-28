СБУ заблокировала сайт, через который корректировали цели для авиаударов по Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала сайт, с помощью которого российские оккупанты получали координаты для бомбардировки Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, что этот ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по военным объектам Украины.

По информации СБУ, сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте.

В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и другие объекты военной инфраструктуры.

На сегодняшний день работа вражеского веб-ресурса заблокирована.

Ранее СБУ просила не открывать ссылку, похожую на их адрес, и не сканировать QR-коды о якобы "прохождении проверки".

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись российских боевиков, которые на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей устраивали провокации, чтобы усилить напряженную ситуацию на линии разграничения.