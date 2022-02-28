СБУ заблокувала сайт, через який коригували цілі для авіаударів по Україні

Служба безпеки України (СБУ) блокувала сайт, за допомогою якого російські окупанти отримували координати для бомбардування України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об'єктах України.

За інформацією СБУ, айт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами та надавав послуги з пошуку будь-яких об'єктів на карті.

Зокрема, на ньому було розміщено навіть секретні об'єкти, включаючи арсенали військових частин, приховані бази та інші об'єкти військової інфраструктури.

На сьогоднішній день робота ворожого веб-ресурсу заблокована.

Раніше СБУ просила не відкривати посилання, схоже на їх адресу, і не сканувати QR-коди про нібито "проходження перевірки".

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала аудіозапис російських бойовиків, які на території тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей влаштовували провокації, щоб посилити напружену ситуацію на лінії розмежування.