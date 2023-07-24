Украинский ИТ M&A рынок должен постепенно восстанавливаться - эксперт

Если мировой ИТ-рынок ускорит рост, тогда международные инвесторы будут больше заинтересованы в возможности приобрести украинские айти-компании, считает директор практики сопровождения корпоративных соглашений KPMG в Украине Светлана Щербатюк. О трендах слияния и поглощения на украинском ИТ-рынке Delo.ua рассказывает в статье "Охотимся на бизнес. Как в Украине проходят M&A соглашения в технотрасли во время войны".

По мнению специалистов KPMG в Украине, в этом году на украинском рынке ИТ M&A будут властвовать четыре основных тренда:

Первое. Международные инвесторы будут больше заинтересованы в украинских компаниях, если мировой ИТ-рынок ускорит рост. Такие прогнозы реальны, поскольку в 2023 году ожидается увеличение мировых ИТ-затрат.

"Согласно исследованию Gartner, мировые расходы на IT возрастут на 5,5%, по сравнению с 2022 годом. В частности, расходы на такие компоненты как программное обеспечение возрастут на 12,3%, а на IT-услуги – 9,1%", - объясняет директор практики сопровождения корпоративных соглашений KPMG в Украине Светлана Щербатюк.

Второе. Частные инвестиции в украинскую ИТ-отрасль и экономику должны коррелироваться в соответствии с ходом военных действий.

Третье. Преобладание инвесторов из Северной Америки и Европы. Кроме того, будет преобладать количество сделок по привлечению финансирования, а не в отношении купли-продажи компаний.

Четвертое. Украинские инвесторы, сохранившие инвестиционный потенциал, увеличат интерес к активам за рубежом, преимущественно в Европе.

Ранее сообщалось, что о сделке на $19 млрд: Vodafone и Hutchison объявили о слиянии мобильных компаний.

Больше о том, как изменился рынок M&A соглашений во время войны, какие IT-компании интересуют потенциальных покупателей и как события могут развиваться в дальнейшем, Delo.ua рассказывает в статье "Охотимся на бизнес. Как в Украине проходят M&A соглашения в технотрасле во время войны".