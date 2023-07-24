Українській ІТ M&A ринок має поступово відновлюватися - експерт

Якщо світовий ІТ-ринок прискорить зростання, тоді міжнародні інвестори будуть більше зацікавлені в можливості придбати українські айті-компанії, вважає директорка практики супроводження корпоративних угод KPMG в Україні Світлана Щербатюк. Про тренди злиття та поглинання на українському ІТ-ринку Delo.ua розповідає у статті "Полюємо на бізнес. Як в Україні відбуваються M&A угоди в техногалузі під час війни".



На думку фахівців KPMG в Україні, цьогоріч на українському ринку ІТ M&A пануватимуть чотири основні тренди:

Перше. Міжнародні інвестори будуть більше зацікавлені в українських компаніях, якщо світовий ІТ-ринок прискорить зростання. Такі прогнози реальні, оскільки у 2023 році очікується збільшення світових ІТ-витрат.

"Згідно з дослідженням Gartner, світові витрати на IT зростуть на 5,5%, у порівнянні з 2022 роком. Зокрема, витрати на такі компоненти як програмне забезпечення зростуть на 12,3%, а на IT-послуги – 9,1%", - пояснює директорка практики супроводження корпоративних угод KPMG в Україні Світлана Щербатюк.

Друге. Приватні інвестиції в українську ІТ-галузь та економіку загалом мають корелюватися у відповідності з перебігом воєнних дій.

Третє. Переважання інвесторів з Північної Америки та Європи. Крім того, переважатиме кількість угод із залучення фінансування, а не стосовно купівлі-продажу компаній.

Четверте. Українські інвестори, що зберегли інвестиційний потенціал, збільшать зацікавленість до активів за кордоном, переважно в Європі.

Раніше повідомлялося, що про угоду на $19 млрд: Vodafone та Hutchison оголосили про злиття мобільних компаній.

Більше про те, як змінився ринок M&A угод під час війни, які IT-компанії цікавлять потенційних покупців та як події можуть розвиватися надалі Delo.ua розповідає у статті "Полюємо на бізнес. Як в Україні відбуваються M&A угоди в техногалузі під час війни".