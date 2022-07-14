"В первые дни войны люди были очень напуганы. Мы помогли наладить связь – и людям стало спокойнее", - Андрей Валь, технический директор "Датагруп-Volia"

Более 100 объектов и 2500 метров кабеля. Как Датагруп-Volia подключает киевские бомбоубежища к интернету.

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24 февраля изменила жизнь Киевлян и всех украинцев навсегда. Именно с этого дня жители украинских городов не по своей воле узнали, что такое «прилеты» и где находятся ближайшие укрытия и бомбоубежища.

С первых дней именно жители столицы едва ли не чаще всех становились мишенями для вражеских атак и обстрелов. Не одну бессонную ночь киевлянам пришлось провести в бомбоубежищах и подвалах домов. И тогда возникла проблема, о которой раньше никто не думал. Подавляющее большинство укрытий не имеет связи с внешним миром. В 80% не работает мобильная связь.

Отсутствие связи в момент, когда снаряды и ракеты падают почти на все украинские города, где находятся ваши родные и близкие, которые сейчас в опасности – это большая трагедия.

Именно на эту проблему откликнулись украинские провайдеры и одной из первых была компания Датагруп-Volia. Мы расспросили Андрея Валя, технического директора "Датагруп-Volia" о процессе подключения бомбоубежищ, о том, какая была мотивация для реализации этого проекта и какие трудности и проблемы пришлось преодолевать на этом пути.

– Когда начали подключать интернет в укрытиях?

– Компания Датагруп-Volia с первых дней войны начала реализовывать программу по подключению гражданских бомбоубежищ к бесплатному высокоскоростному интернету. Это, как и многое другое, наш посильный вклад в будущую победу.

– Сколько убежищ подключили?

– Сейчас мы подключили более 400 объектов в 18 областях Украины. Более 100 из них в Киеве. Если говорить о регионах, то в Ровно – более 60, на Днепропетровщине – 50, в Харькове – 20.

Сейчас мы продолжаем подключение убежищ и реализовываем программу по подключению гуманитарных центров для внутренне перемещенных лиц. Например, в Ровно уже подключены несколько общежитий, где размещены переселенцы с Востока страны. Это очень важно, ведь детям нужно продолжать обучение, а взрослым поддерживать контакт с близкими, которые остались в зонах боевых действий.

– По Киеву в каких районах больше подключений?

– Больше всего мы подключили убежищ в Днепровском районе – 26. На втором месте Дарницкий район. Там мы подключили 15 убежищ. Всего мы снабдили связью более 10 000 человек!

– Это бесплатная услуга?

- Да – это совершенно бесплатно. Более того, мы открыли доступ к 22 национальным телеканалам. Теперь люди имеют полноценное ТВ на любом цифровом устройстве благодаря нашему приложению VoliaTV. Не важно где вы находитесь – в любой местности, где есть интернет, вы имеете доступ к телевидению!

– Это была ваша инициатива или запрос от власти или клиентов ?

– Сначала, это была наша собственная инициатива. Мы общались с представителями ОСМД, ЖЭКами и инициативными жителями для подключения убежищ. Впоследствии мы активно сотрудничали с государственными органами, например, с КГГА и региональными администрациями. В частности, в Киеве мы активно сотрудничали с платформой «Киев цифровой», где каждый желающий мог легко оставить запрос на подключении убежища. Мы сразу прорабатывали такую заявку и приступали к работе по подключению.

– С какими трудностями сталкивались в начале? Как их удалось решить?

- Основные сложности возникали из-за того, что большинство подвалов и бомбоубежищ все время закрыты. Человек, обратившийся с просьбой о подключении, часто не знает, где от этих помещений ключи. Чаще всего решалась эта проблема обращением в ЖЭК или просто приходилось стучать в каждую дверь и спрашивать у кого ключ от подвала. Здесь нам очень помогли коллеги из КГГА – они предоставили контакты координатора по вопросу доступа в убежища, благодаря чему мы очень быстро решали эти проблемы.

Еще одним препятствием была настороженность людей к незнакомым (хотя и в форме провайдера) людям, которые открывают подвал и проводят там какие-то работы. Несколько раз даже вызвали полицию, но все быстро решалось. Некоторые люди из-за страха не брали трубку, не отвечали на звонки с неизвестных номеров. В таком случае мы обращались к координаторам КГГА с просьбой перезвонить такому человеку, чтобы он ответил на наш звонок.

– Как отличается сам процесс подключения в убежища от работы в домах и квартирах?

– Конечно, подключить бомбоубежище к интернету гораздо сложнее. Подключить квартиру – завести кабель от точки доступа на этаже к квартире абонента, подключить и настроить.

Для подключения бомбоубежища или укрытия необходимо найти точку подключения (откуда тянуть кабель), найти место для размещения точки доступа (чтобы сигнал был в любой точке убежища), найти розетку (которую иногда монтировали на месте), к которой подключить оборудование. Иногда необходимо устанавливать несколько маршрутизаторов для покрытия всего убежища.

Так с февраля мы проложили более 2500 метров кабеля для подключения бомбоубежищ.

– Может был какой-то случай, особенно запомнившийся.

– Однажды нам написали владельцы кафе и попросили подключить им интернет. Мы сначала немного удивились, но все же приехали на объект. И оказалось не зря. Владельцы кафе прямо на глазах перестраивали свое заведение, которое находилось на цокольном этаже, в убежище для жителей соседних домов. В этом же заведении они кормили людей бесплатными обедами. Мы сразу прониклись такой самоотверженностью и быстро подключили их к бесплатной связи.

– А какой был самый сложный случай.

- Сложнейшего случая, как такового, нет. Каждое подключенное убежище это «квест» - где-то протащить 100 м кабеля, где-то найти ключи от хранилища, где-то провести переговоры с жителями и убедить их, что мы и вправду «Воля», и что мы на самом деле проводим им бесплатный интернет в хранилище.

- Какие фидбеки от людей?

– В первые дни войны люди были очень напуганы. Когда сидишь в бомбоубежище, без связи, думаешь только об одном – чтобы все было хорошо и закончилась тревога. Мы помогли наладить связь – и людям стало спокойнее. В некоторых хранилищах дети были на занятиях в Zoom, а волонтеры через интернет координировали помощь другим людям. В общем, люди активно пользовались интернетом, за что мы и получили огромное количество благодарностей!

- Пока еще продолжаете подключать убежища?

– Да, конечно, программа по подключению бомбоубежищ продолжается, к сожалению, как и война. Итак, если в вашем убежище еще нет интернета, обратитесь по электронной почте [email protected] . Наши специалисты приедут к вам, как только это ситуация ситуация в вашем районе.

– Есть ли какие-то ограничения по скорости?

- Мы не ограничивали скорость и давали максимальную доступную. Но точка доступа «делит» скорость на всех подключившихся. То есть, если во время обстрела в хранилище спустились 50 или 100 человек и все подключились к одному Wi-Fi, то скорость каждого уменьшится. Именно поэтому в больших убежищах мы заранее устанавливали маршрутизаторы «продвинутых моделей» для лучшего сигнала и повышенной пропускной способности.

– Как в целом полномасштабное вторжение повлияло на качество предоставления услуг?

– Мы построили разветвленную сеть магистральных линий по всей стране, поэтому именно на качество предоставления услуг война повлияла не существенно. Если произошла авария на линии «Львов-Киев», мы просто переключаем трафик на другую линию. В настоящее время работники выезжают для налаживания работы сети. Так, с начала войны мы закрыли более 20 000 заявок относительно аварий и повреждений на сети. 45% из этих заявок связаны с повреждениями в результате боевых действий. Наши техники работают 24\7 и, иногда рискуя жизнью, производят ремонтные работы на местах.

- Находятся ли сейчас люди в убежищах во время воздушной тревоги?

– Да, но это количество уменьшилось с начала войны. Сейчас в бомбоубежище спускаются лишь 5-10% от того количества людей, которые пользовались ими в начале войны.

- Что можете посоветовать киевлянам и всем украинцам в столь трудные времена?

– Дорогие соотечественники, призываем вас! Сейчас каждый из нас делает все, чтобы приблизить победу. Пожалуйста, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Это может спасти вашу жизнь. Спускайтесь в бомбоубежища и подвалы. Компания Датагруп-Volia сделает все возможное, чтобы даже там вы оставались на связи.