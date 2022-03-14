В России вслед за другими соцсетями могут заблокировать и YouTube

В Госдуме страны агрессора не исключают, что в России заблокируют доступ к YouTube. Блокировка может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин, которого цитирует российское агенство "РИА-новости".

"Решимость государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: в ближайшее время может произойти с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне", — сказал чиновник страны агрессора.

Горелкин не исключает, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".

Кроме того, поисковый гигант должен проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов.

Отметим, с 14 марта после обращения Генпрокуратуры России Роскомнадзор заблокировал Instagram.

Россия постепенно закрывается от мировых социальных платформ. Ранее Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать Facebook в России. В ведомстве заявили, что это решение стало ответной мерой на “дискриминацию” российских СМИ со стороны других стран.

Ранее пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах разрешили использовать выражения в форме "смерть российским оккупантам".

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