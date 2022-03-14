В Росії можуть заблокувати YouTube слідом за іншими соцмережами

У Держдумі країни агресора не відкидають, що в Росії заблокують доступ до YouTube. Блокування може статися найближчим часом, якщо відеохостинг не виконає вимоги Роскомнагляду.

Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Горелкин, якого цитує російська агенція "РІА-новини".

"Рішучість держави щодо блокування Instagram — це чіткий сигнал: найближчим часом може статися з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні", — сказав чиновник країни агресора.

Горелкин не виключає, що блокування YouTube може відбутися найближчим часом у тому випадку, якщо відеохостинг не виконає вимоги Роскомнагляду.

Роскомнагляд зажадав від Google у максимально короткі терміни зняти накладені обмеження на YouTube-канали "Радянське телебачення. Держтелерадіофонд" та "Радянське радіо. Держтелерадіофонд".

Крім того, пошуковий гігант повинен поінформувати про це відомство, а також визначити причини блокування зазначених каналів.

Зазначимо, з 14 березня після звернення Генпрокуратури Росії Роскомнагляд заблокував Instagram.

Росія поступово закривається від світових соціальних платформ. Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення повністю заблокувати Facebook у Росії. У відомстві заявили, що це рішення стало заходом у відповідь на “дискримінацію” російських ЗМІ з боку інших країн.

Раніше користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволили використовувати висловлювання у формі "смерть російським окупантам".

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