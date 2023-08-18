WhatsApp добавляет возможность отправки фотографий в качестве HD

Мессенджер WhatsApp получает обновление, которое позволит пользователям делиться через приложение фотографиями в формате HD. Данная функция ранее проходила бета-тестирование и станет доступна пользователям во всем мире уже в течение следующих нескольких недель.

Об этом пишет TechCrunch, ссылаясь на заявление генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Чтобы получить доступ к новой функции, необходимо сначала обновить программу до последней версии. После этого в верхней части экрана обмена фотографиями рядом с другими инструментами редактирования изображений появится кнопка "HD".

Сообщается, что после нажатия на кнопку появится новое всплывающее окно, в котором можно выбрать качество фото, поскольку по умолчанию выбрано стандартное качество. В WhatsApp говорят, что этот выбор был сделан, чтобы обеспечить быстрый и надежный обмен фотографиями.

В компании отметили, что при плохом качестве покрытия или низкой пропускной способности подключения, при отправке или получении фото можно выбрать качество для каждой отдельной фотографии. Также разрешается сохранить стандартную версию или обновить ее до HD. Все фотографии защищены сквозным шифрованием WhatsApp.

Сообщается, что после того, как функция HD-фотографий полностью заработает, появится поддержка HD-видео.

Добавим, что у WhatsApp появилась функция Channels. Благодаря ей администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, а подписчики только просматривать их.

При этом Украина стала одной из первых 9 стран, где корпорация Meta ее представила.

Источник фото: ua.depositphotos.com