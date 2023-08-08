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- IT и Телеком
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WhatsApp добавил функцию демонстрации экрана во время видеозвонка: как ею воспользоваться
В мессенджере WhatsApp, принадлежащем Meta Platforms Inc, появилась новая функция. Теперь там можно делиться экраном во время видеозвонков.
Об этом сообщает TechCrunch.
Новая функция позволит пользователям делиться своими документами, фотографиями и даже корзиной для покупок с контактами, доступными во время видеозвонков.
Как активировать услугу
Общий доступ к экрану в WhatsApp можно включить, нажав кнопку "Поделиться". Пользователи могут предоставить доступ к определенному приложению или ко всему экрану.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также WhatsApp запустил поддержку видеозвонков в альбомном режиме.
В ближайшее время обновление станет доступно всем пользователям iOS, Android и Windows.
Новые функции в WhatsApp
В июне корпорация Meta Platforms представила в WhatsApp функцию Channels. Благодаря ей администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, а подписчики только просматривать их.
Украинцы одними из первых получили доступ к созданию собственных каналов в WhatsApp. Украина стала одной из первых 9 стран, где корпорация Meta Platforms представила функцию WhatsApp Channels.
Ранее мессенджер WhatsApp предоставил своим пользователям возможность редактировать уже отправленные сообщения.
Источник фото: ua.depositphotos.com