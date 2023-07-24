В WhatsApp теперь можно создавать каналы: Украина стала одной из первых стран, где доступна эта функция

Украинцы одними из первых получили доступ к созданию собственных каналов в WhatsApp. Украина стала одной из первых 9 стран, где корпорация Meta Platforms представила функцию WhatsApp Channels.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сможете генерировать контент на проверенной и простой площадке. А также объединить украинское информационное пространство и выйти на новый уровень коммуникации государства, лидеров мнений и медиа. Это особенно актуально в условиях российской агрессии. Россияне постоянно ищут новые подходы, чтобы получить данные украинцев, посеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Новые возможности платформы помогут построить более безопасное взаимодействие между украинцами", - отметил он.

По его словам, украинский опыт во внедрении инноваций доказывает всему миру, что Украина готова к новым технологическим решениям.

Что известно о WhatsApp Channels

В июне корпорация Meta Platforms представила в WhatsApp функцию Channels. Благодаря ей администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, а подписчики только просматривать их.

В компании заявили, что пользователи смогут следить за контентом, посвященным их хобби, спортивным командам, новостям от местных чиновников.

Фотографии профиля и контактная информация администратора канала не будут видны подписчикам. Также номера телефонов подписчиков не будут раскрываться.

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