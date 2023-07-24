У WhatsApp тепер можна створювати канали: Україна стала однією з перших країн, де доступна ця функція

Українці одними з перших отримали доступ до створення власних каналів у WhatsApp. Україна стала однією з перших 9 країн, де корпорація Meta Platforms представила функцію WhatsApp Channels.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зможете генерувати контент на перевіреному й простому майданчику. А також об’єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа. Це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями", - зазначив він.

За його словами, український досвід у впровадженні інновацій доводить всьому світові, що Україна готова до нових технологічних рішень.

Що відомо про WhatsApp Channels

У червні корпорація Meta Platforms представила у WhatsApp функцію Channels. Завдяки їй адміністратори каналів зможуть публікувати в них повідомлення, фото, відео, стікери та опитування, а підписники лише переглядати їх.

У компанії заявили, що користувачі зможуть стежити за контентом, присвяченим їхнім хобі, спортивним командам, новинами від місцевих чиновників тощо.

Фотографії профілю та контактна інформація адміністратора каналу не будуть видимі підписникам. Так само номери телефонів підписників не розкриватимуться.

Джерело фото: ua.depositphotos.com